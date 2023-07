dranske Können sich die Kinder der Bewohner und Gäste der Gemeinde Dranske im Norden Rügens auf einen Fußballgolfplatz samt Freizeit- und Erlebnispark freuen? Zumindest der jahrelange Kampf um den Bau eines Golfplatzes im Stadtteil Lancken scheint entschieden. Der Investor Jesús Comesaña hatte dem Bauausschuss bereits im Mai Alternativen zum Golfplatz vorgestellt, die er nun vor dem Gemeinderat wiederholte. Allerdings konnte er bislang keine belastbaren Belege dafür liefern, dass sich die neuen Pläne eher rechnen als der vertraglich vereinbarte Golfplatz.

Laut Bebauungsplan und Stadtentwicklungsvertrag vom Juli 2020 muss der Projektentwickler bis Herbst nächsten Jahres den Antrag auf Genehmigung des Golfplatzes einreichen. Er muss das Projekt innerhalb von zwei Jahren nach Erteilung der Genehmigung beginnen und innerhalb von weiteren 24 Monaten nach Baubeginn abschließen. Ohne den Golfplatz dürfte es keine Genehmigung für den Bau der im B-Plan vorgesehenen Ferienhäuser geben.

Entwicklung auf Wittow ist ein „dickes Brett“

Laut Comesaña gelang es ihm jedoch nicht, einen Betreiber für einen Golfplatz zu finden. Weil er sich aber nicht vorwerfen lassen wollte, sich nicht an Vereinbarungen zu halten, bot er an, einen Golfplatz zu bauen und ihn eine Zeit lang zu betreiben. „Aber ich würde lieber woanders für die Gemeinschaft arbeiten.“ So entstanden die Ideen zum Fußballgolf und zum Freizeitpark.

Fußballgolf Soccergolf ist eine Ballsportart, die Elemente aus Fußball und Golf vereint. Das erste Werk in Deutschland wurde im Juli 2006 in Dirmstein (Rheinland-Pfalz) eröffnet. Der Ball wird mit dem Fuß vom Boden abgestoßen. Ziel ist es, den Ball mit möglichst wenigen Schüssen ins Ziel zu bringen. Auf Rügens Nachbarinsel Usedom existiert bereits eine Anlage. Dort zahlen Personen über 15 Jahren zwölf und Kinder zehn Euro.

Ob der wirtschaftliche Betrieb eines Golfplatzes wirklich so aussichtslos ist wie behauptet, ist für alle Branchenkenner nicht erwiesen. Natürlich rechnet sich ein Golfplatz nur zusammen mit Gebäuden und Gastronomie, sagt Thomas Krauss (73). Der Zwickauer Immobilienmakler war der bisherige Eigentümer des Areals auf der Wittower Halbinsel. Wie er sagt, versucht er seit mehr als 20 Jahren, die Voraussetzungen für die Entwicklung der Region zu schaffen. „Es war immer klar, dass dies eine schwierige und nicht leichte Aufgabe war.“

Damals wollte Krauss auch das 1608 erbaute Herrenhaus Lancken und weitere örtliche Einrichtungen mit einbeziehen. „Das sollte auf lange Sicht für beide Seiten von Vorteil sein.“ Die einzige Vereinbarung, die zustande gekommen wäre, wäre also gewesen, dass Ferienhäuser nur in Bezug auf den Golfplatz gebaut werden dürften.

„Wo wäre ein Golfplatz gut gelegen, wenn nicht in Binz?“

Auch der Golfverband des Landes bedauert, dass sich nun abzeichnet, dass zwar Ferienhäuser gebaut werden, aber kein Golfplatz. „Brauchen wir in MV noch Ferienhäuser?“ fragt ihr Präsident Rüdiger Born. „Die öffentliche Akzeptanz für noch mehr Masse scheint erschöpft zu sein.“

Stattdessen mangelt es dem Tourismus an einem internationalen und jüngeren Publikum sowie an hochwertigen Angeboten mit entsprechendem Mehrwert. Dazu könnten neben Golf beispielsweise auch Angebote zum Kiten und Surfen gehören. Born vergleicht die Situation in Dranske mit der in Binz, wo zwar auch Häuser gebaut wurden, aber kein Golfplatz. Für Born eine „fragwürdige Geschäftspraxis“. Denn: „Wo wäre ein Golfplatz gut gelegen, wenn nicht in Binz?“

„Von Dranske aus hat uns weder die Gemeinde noch der Investor um eine Stellungnahme zu diesem Thema gebeten.“ Rügen könnte eine Insel für Golfer sein, wenn es um das touristische und landschaftliche Potenzial ginge. Born bedauert, dass ein nach der Wiedervereinigung erstelltes Konzept für einen attraktiven mehrteiligen Golfplatz auf der Insel nie umgesetzt wurde.

„Der Golfplatz wird nicht funktionieren“, sagt Bürgermeister Lothar Kuhn (Pro Dranske). © Quelle: Anne Ziebarth

Darauf will Lothar Kuhn nicht warten. „Der Golfplatz wird nicht funktionieren“, hat der Bürgermeister von Dransk nun erkannt. „Wir haben nicht unbedingt Golfer zu Gast und beschäftigen uns schon lange mit Alternativen.“ Nach der Sommerpause will die Gemeinde daher über eine Änderung des bestehenden Bebauungsplans entscheiden.

