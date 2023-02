Goldman Sachs CEO David Solomon zei dinsdag dat vermogensbeheer en vermogensbeheer de groeimotor voor de bank zouden zijn nadat zijn inspanningen op het gebied van consumentenfinanciering misliepen.

“Het echte verhaal van groeimogelijkheden voor ons in de komende jaren gaat over vermogensbeheer en vermogensbeheer”, vertelde Solomon aan Andrew Ross Sorkin van CNBC. Solomon voegde eraan toe dat Goldman al de vijfde grootste actieve vermogensbeheerder ter wereld was.

“Er is een reële kans voor ons om door te gaan met het duurzamer maken van het bedrijf”, zei Solomon.

Hij erkende ook dat het bedrijf niet “goed presteerde” op onderdelen van zijn consumentenpush, maar voegde eraan toe dat het management zou nadenken en leren van de aflevering.

Goldman zou later dinsdag zijn tweede beleggersdag ooit houden. Het bedrijf bracht online een diavoorstelling voor het evenement uit, waarin het geactualiseerde doelstellingen voor groei in zijn vermogens- en vermogensbeheerdivisie en een break-evendoelstelling voor 2025 voor zijn geldverliezende platformoplossingendivisie gaf.

Het herhaalde ook zijn doelstelling voor een rendement van 15% tot 17% op tastbaar eigen vermogen, een belangrijke maatstaf die wordt gevolgd door bankinvesteerders.

Tijdens de openingstoespraak voor zijn investeerdersconferentie zei Solomon dat de bank “strategische alternatieven” aan het afwegen was voor de consumentenactiviteiten van Goldman.

Het bedrijf is van plan kopers te vinden voor een portefeuille van consumentenleningen die is gecreëerd door de nu gesloten Marcus-leningen, zei Marc Nachmann, Global Head of Asset and Wealth Management van Goldman.

Dit verhaal ontwikkelt zich. Kom later terug voor updates.