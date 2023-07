Sehen Sie sich das Video an: Alltag eines Goldgräbers: Tyler hat ein riesiges Nugget im Wert von 100.000 Dollar gefunden.

Tyler Mahoney liegt das Goldsuchen im Blut: Die gesamte Familie des 27-Jährigen aus Westaustralien ist in der Goldgräberbranche tätig – und das schon seit mehreren Generationen.

Im Alter von 18 Jahren zog Tyler nach Melbourne, müde vom Leben in der Goldgräberstadt Kalgoorlie-Boulder. Doch nach zwei Jahren und mehreren Jobs, darunter Model und Eventmanagement, wurde der Australierin klar, dass sie den Goldabbau vermisste und kehrte nach Hause zurück.

„In Melbourne hatte ich ein stabiles Leben mit einem stabilen Job, und mir wurde klar, dass das nicht das richtige Leben für mich war.“

Sie ist nun Goldgräberin in der vierten Generation und arbeitet mit ihrer Mutter, ihrem Vater und ihrem Bruder zusammen.

„Ich genieße es wirklich, die Möglichkeit zu haben, das Wissen meiner Familie an die nächste Generation weiterzugeben.“

Doch wie sieht der Tag eines jungen Goldgräbers aus?

„Wir betrachten die Geologie, die Mineralisierung und die historischen Arbeitsgebiete, was viel Forschung erfordert.“

Tyler weiß, wie man Gold findet und wie man es am besten aus dem Boden holt.

Sie findet alles von Goldnuggets bis hin zu seltenem Gold für bis zu 100.000 US-Dollar. Im Sommer beginnt die Goldsuche um 5 Uhr morgens und dauert aufgrund der heißen Temperaturen meist nur bis 13 Uhr. Im Winter hingegen, wenn der Tag um 6:30 Uhr beginnt und um 17 Uhr endet, kann man länger arbeiten. Das teuerste Goldstück, das Tyler jemals gefunden hat, war eine Goldader in Eisenstein – im Wert von 100.000 US-Dollar.

„Ich liebe den Bergbau, weil es keine Stabilität gibt. Ich könnte morgen oder nächste Woche 0 Dollar verdienen, aber andererseits könnte ich morgen Millionär sein. Die Gelegenheit, einen großen Brocken zu finden, macht wirklich süchtig – man bekommt einen ständigen Dopaminstoß.“

Tyler Mahoney hat das Goldgraben zu ihrem Markenzeichen gemacht und ist heute in Australien ein bekannter Name. Interessierte können Tylers Buch über ihre Goldgräber-Erlebnisse lesen und ihre Schürfarbeiten auch auf Instagram verfolgen. Mehr