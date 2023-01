GoldenEye 007 Hits Nintendo Switch, Xbox: Wie man spielt, Switch-Steuerung repariert

Laden Sie Ihre schallgedämpften PP7s auf und bereiten Sie diese entfernten Minen vor: Goldauge 007 kann über die gespielt werden Nintendo Switch Online und Xbox GamePass Abonnementdienste. Der Geliebte James Bond Der Ego-Shooter erschien ursprünglich 1997 auf dem N64 und dies ist die erste Neuveröffentlichung des Spiels seitdem.

GoldenEye 007 auf Nintendo Switch spielen

Sie müssen Switch Online abonniert sein um auf GoldenEye und andere N64-Spiele zuzugreifen. Online-Multiplayer ist exklusiv für die Switch-Version, wie die offizielle 007-Website feststellte, aber diese Version ist ansonsten die gleiche wie das N64-Original.

Das Standardsteuerungsschema wird sich wahrscheinlich etwas seltsam anfühlen, aber Reddit-Benutzer Cuesport77 schlug Änderungen vor, die es an moderne Schützen anpassen. Ich habe das getestet und es funktioniert wunderbar (obwohl ich mich dafür entschieden habe, den linken Analogstick zum Bewegen und den rechten zum Zielen zu verwenden).

1. Gehe zu Systemeinstellungen > Controller und Sensoren > Tastenbelegung ändern.

2. Erstellen Sie ein Steuerungsprofil für GoldenEye.

3. Ordnen Sie den linken Analog-Stick so zu, dass er als rechter Analog-Stick fungiert.

4. Ordnen Sie den rechten Analogstick neu zu, damit er als linker Analogstick fungiert.

5. Ordnen Sie die ZR-Taste neu zu, um als ZL zu fungieren, damit Sie mit ZR schießen können.

6. Ordnen Sie ZL so zu, dass es als L fungiert, sodass Sie mit ZL manuell zielen können.

7. (Optional) Ordnen Sie L neu zu, damit es als B fungiert, damit Sie Dinge mit L aktivieren können.

8. (Optional) Ordnen Sie R neu zu, damit es als A fungiert, sodass Sie Waffen mit R wechseln können.

(Sie müssen jetzt mit dem rechten Analogstick und entweder A/B oder L/R navigieren, je nachdem, ob Sie die Schritte 6 und 7 befolgt haben.)

9. Starte GoldenEye und beginne eine Mission, indem du mit dem rechten Analogstick durch die Menüs navigierst.

10. Pause, und rüber zu gehen Kontrollen.

11. Wechsle von 1.1 Honey zu 1.2 Solitaire.

12. Gehen Sie zu Einstellungenund stellen Sie die Einstellung „Look Up/Down“ auf „Upright“.

Spielen von GoldenEye 007 auf Xbox

Die ist auf Xbox One und Xbox Series X und S spielbar. Ein Abonnement obwohl Personen, die eine digitale Kopie von besitzen , die 2015 erschienene Zusammenstellung von Klassikern mit 30 Spielen, kann ebenfalls kostenlosen Zugriff auf GoldenEye erhalten. Das gilt nicht für physische Kopien von Rare Replay, und das Spiel kann nicht separat erworben werden.

„Das Spiel bietet jetzt moderne Steuerungsoptionen (einschließlich Unterstützung für zwei analoge Sticks) und eine konsistente Aktualisierungsrate, die mit einer nativen 16:9-Auflösung bis zu 4K Ultra HD (wo unterstützt) läuft“, Craig Duncan, Leiter der Microsoft-eigenen Entwickler Selten, hieß es in einem Blogbeitrag zur Veröffentlichung des Spiels. „Außerdem gibt es eine ganze Reihe von Xbox-Errungenschaften zu erstreben, von denen einige sicher die Fähigkeiten kompetenter 00-Agenten auf die Probe stellen werden.“

Es bietet also moderneren Schnickschnack als die Switch-Version, aber es fehlt der Online-Multiplayer (Sie haben immer noch einen lokalen Splitscreen).

Was ist das Besondere an GoldenEye 007?

Die Rückkehr von GoldenEye wurde in a enthüllt Nintendo Direct-Livestream letzten September.

Als lizenzierte Verbindung zu dem Film von 1995, in dem der Schauspieler Pierce Brosnan als vorgestellt wurde der legendäre britische Geheimagentwurde das Spiel für seine unterhaltsame Einzelspieler-Kampagne und den epischen kompetitiven Multiplayer-Modus auf geteiltem Bildschirm hoch gelobt. Mit 8,09 Millionen verkauften Einheiten wurde es zum drittbesten N64-Titel – es wurde nur von Super Mario 64 und Mario Kart 64 übertroffen, die 11,91 Millionen bzw. 9,87 Millionen Exemplare verkauften.

Rare entwickelte im Jahr 2000 auch den GoldenEye-Nachfolger Perfect Dark für das N64, bevor Microsoft das Unternehmen im Jahr 2002 übernahm.

Selten



Fans haben ein Remaster für Microsoft erwartet Xbox-Serien X und S monatelang offengelegt werden, da Erfolge dafür mehrfach durchgesickert sind. Es war Berichten zufolge für die Veröffentlichung auf Xbox 360 Ende der 2010er Jahre geplant, und ein offensichtlich erweitertes Gameplay-Video erschien 2016. Damals sagte Xbox-Chef Phil Spencer, das Spiel sei Lizenzrechte komplizierte Bemühungen, es auf die Konsole zu bekommen. Die Versionen, die zu Switch und Xbox kamen, sind keine Remaster, sondern hochskalierte Versionen des Originalspiels.

Ursprünglicher Entwickler David Doak, dessen Gesicht war berühmt für den Bond-Verbündeten Dr. Doak im Spieldrückte in einer Erklärung gegenüber CNET sowohl seine Freude als auch seine Unzufriedenheit aus.

„Es ist herzerwärmend und etwas ganz Besonderes, die Ausgießung von Liebe und Nostalgie für das Spiel zu sehen. Es ist erstaunlich, Teil des Teams gewesen zu sein, das etwas geschaffen hat, das so viele Menschen auf positive Weise berührt hat“, schrieb er. „Enttäuschend, dass keine der an dieser Neuveröffentlichung beteiligten Parteien versucht hat, das ursprüngliche Team in irgendeiner Weise einzubeziehen. Fühlt sich schäbig und unaufrichtig an.“

Doak twittert regelmäßig über das Spiel und tauscht sich mit Fans aus. Letzten September postete er ein Foto von sich gekleidet wie sein Gegenstück im Spiel, und scherzte, dass Spieler nicht zu ihm „weinen“ sollten, wenn sie Probleme haben, den berüchtigten Unbesiegbarkeits-Cheat freizuschalten. Das ist eine der schwierigsten Herausforderungen des Spiels – Sie müssen den Facility-Level in weniger als 2 Minuten und 5 Sekunden meistern, um ihn zu erreichen. Er hat ausführlich über die Entwicklung des Spiels im Laufe der Jahre gesprochen und getwittert eine Aufnahme von 1997 des ursprünglichen Entwicklungsteams Am Mittwoch.

In diesem Jahr jährt sich Bonds erster Auftritt in dem Roman des Autors Ian Fleming zum 70. Mal . Letztes Jahr war die 60. Jahrestag der Bond-Filmreihe — mit neuestem Film Keine Zeit zu sterben jetzt zum Streamen verfügbar – aber die Serie befindet sich im Wandel, während die Fans auf die Ankündigung warten Daniel Craigs Nachfolger in der Rolle. Hitman-Entwickler IO Interactive ist ebenfalls dabei arbeitet an einem eigenen Bond-Spiel.