GoldenEye 007 erscheint für Nintendo Switch, Xbox

Laden Sie Ihre schallgedämpften PP7s auf und bereiten Sie diese entfernten Minen vor: Goldauge 007 ist verfügbar auf der Nintendo Switch Online und Xbox GamePass Abonnementdienste am Freitag. Der beliebte James-Bond-Ego-Shooter erschien ursprünglich 1997 auf dem N64 und dies ist seitdem die erste Neuveröffentlichung des Spiels.

Online-Multiplayer ist exklusiv für die Switch-Version, wie die offizielle 007-Website feststellte, aber diese Version wird ansonsten mit dem N64-Original identisch sein. Es ist unklar, ob Sie Twin-Stick-Steuerungen verwenden können – der N64-Controller hatte nur einen Stick, aber der Switch bietet zwei und das ursprüngliche Spiel ermöglichte die Verwendung von zwei Controllern (Spiele waren in den 90er Jahren seltsam). .

Sie müssen Switch Online abonniert sein um auf GoldenEye und andere N64-Spiele zuzugreifen.

Die (spielbar auf Xbox One und Xbox Series X und S) enthält „alternative Steuerungsoptionen, Errungenschaften zum Freischalten und eine native 16:9-Auflösung bis zu 4K Ultra HD“, sagte Craig Duncan, Leiter des Microsoft-eigenen Entwicklers Rare, in einem Blogbeitrag Mittwoch. Es bietet also moderneren Schnickschnack als die Switch-Version, aber es fehlt der Online-Multiplayer (Sie haben immer noch einen lokalen Splitscreen).

Ein Abonnement obwohl Personen, die eine digitale Kopie von besitzen , die 2015 erschienene Zusammenstellung von Klassikern mit 30 Spielen, kann ebenfalls kostenlosen Zugriff auf GoldenEye erhalten. Es ist nicht separat erhältlich.

Die Rückkehr von GoldenEye wurde in a enthüllt Nintendo Direct-Livestream letzten September.

Als lizenzierter Anschluss an Der Film von 1995 das den Schauspieler Pierce Brosnan als legendären britischen Agenten vorstellte, gewann das Spiel Kritikerlob für seine unterhaltsame Einzelspieler-Kampagne und den epischen kompetitiven Multiplayer-Modus auf geteiltem Bildschirm. Mit 8,09 Millionen verkauften Einheiten wurde es zum drittbesten N64-Titel – es wurde nur von Super Mario 64 und Mario Kart 64 übertroffen, die 11,91 Millionen bzw. 9,87 Millionen Exemplare verkauften.

Rare entwickelte im Jahr 2000 auch den GoldenEye-Nachfolger Perfect Dark für das N64, bevor Microsoft das Unternehmen im Jahr 2002 übernahm.

Fans haben ein Remaster für Microsoft erwartet Xbox-Serien X und S monatelang offengelegt werden, da Erfolge dafür mehrfach durchgesickert sind. Es war Berichten zufolge für die Veröffentlichung auf Xbox 360 Ende der 2010er Jahre geplant, und ein offensichtlich erweitertes Gameplay-Video erschien 2016. Damals sagte Xbox-Chef Phil Spencer, das Spiel sei Lizenzrechte komplizierte Bemühungen, es auf die Konsole zu bekommen. Die am Freitag erscheinenden Versionen scheinen nicht die Remaster zu sein; Die Switch-Version scheint optisch identisch mit der N64-Version zu sein, während die Xbox-Version wie eine hochskalierte Ausgabe des Originals aussieht.

„Toll zu sehen, dass GE007 wieder verfügbar ist. Ich hoffe, das bedeutet, dass eine neue Generation das Spiel erleben und genießen kann“, sagte David Doak, ein Entwickler, dessen Gesicht berühmt für den Bond-Verbündeten Dr. Doak im Spiel verwendet wurde, nach der Ankündigung getwittert letzten September. „Es war ein absolutes Privileg, Teil des talentierten Teams zu sein, das es vor 25 Jahren gegründet hat.“

Selten



Er hat auch kürzlich eine Aufnahme von ihm getwittert gekleidet wie sein Gegenstück im Spiel, und scherzte, dass Spieler nicht zu ihm „weinen“ sollten, wenn sie Probleme haben, den berüchtigten Unbesiegbarkeits-Cheat freizuschalten. Das ist eine der schwierigsten Herausforderungen des Spiels – Sie müssen den Facility-Level in weniger als 2 Minuten und 5 Sekunden meistern, um ihn zu erreichen.

Doak hat ausführlich über die Entwicklung des Spiels im Laufe der Jahre gesprochen und getwittert eine Aufnahme von 1997 des ursprünglichen Entwicklungsteams Am Mittwoch.

In diesem Jahr jährt sich Bonds erster Auftritt in dem Roman des Autors Ian Fleming zum 70. Mal . Letztes Jahr war die 60. Jahrestag der Bond-Filmreihe — mit neuestem Film Keine Zeit zu sterben jetzt zum Streamen verfügbar – aber die Serie befindet sich im Wandel, während die Fans auf die Ankündigung warten Daniel Craigs Nachfolger in der Rolle. Hitman-Entwickler IO Interactive ist ebenfalls dabei arbeitet an einem eigenen Bond-Spiel.