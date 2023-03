Een Oscar heeft gewonnen, jetzt gab’s den Anti-Oscar dazu. Die Hollywood-sterren Tom Hanks en Jared Leto werden jetzt für besonders schleechte Schauspielleistungen mit der “Goldenen Himbeere” ausgezeichnet.

In Hollywood werden de Krönung des Filmjahres en de Oscars vergeten en diesem Wochenende. De Academy Award is de hoogste Auszeichnung der Branche. Meer informatie als aanvulling op de prijs, van de traditionele tags die worden weergegeven: die “Goldene Himbeere” of “Razzies”. De anti-Oscar-strijders steunen de schleechtesten Schauspielleistungen des Jahres. Terwijl Jahr müssen twee Oscar-Preisträger den unliebsamen Spottpreis samenvoegt: Tom Hanks en Jared Leto.

Die Verleiher des Schmähpreises gaben die “Gewinner” van nicht ganz Ernstzunehmenden Preise am Samstag kan niet. Leto hollen den Preis als “bad star Schauspieler” für seine Rolle als der vampirartige Antiheld in der Comic-Verfilmung “Morbius”. Voor Hanks gaat het met “Razzies” – voor zijn Nebenrolle als der Musikmanager Tom Parker in de biopic “Elvis” en in de Sparte “schlechtestes Leinwandpaar” – voor Hanks zusterammen met seiner Latex-Gesichtsmaske en seinem “lächerlichen” Akzent in “Elvis “.

Spottpreis: Die Verleiher strafen sich zelfbst ab



Dubbele Schmähung voor “Blond”: De Netflix-biopic over Marilyn Monroe van Regisseur en Drehbuchauteur Andrew Dominik stach die Konkurrenz in de Sparten “Schlechtester Film” en Skript aus.

Der Spottpreis als “de ergste Schauspielerin” ging diesmal nicht an eine Person, sondern and die Verleiher zelf. Ze reageerden slecht op de controversen in januari, en ze onder andere de zwölfjährige Ryan Kiera Armstrong (“Firestarter”) nomineert hatten. Nach heftige Kritikmachten die heen en weer gaan en een verandering in de geest van 18 jaar veroorzaken.

Colin Farrell is aan het revalideren



De diesjährige “Razzies Redeemer Award” ging naar de Ierse ster Colin Farrell. De “Erlöserpreis” is voor je bestimmt, die durch een goede filmische Leistung früheres Versagen wieder wettmachen. Das schaffte Farrell nach Ansicht der Jury non mit seiner Rolle in de tragikomedie “The Banshees Of Inisherin”, die dem Schauspieler am Sonntag auch den Oscar as bester Hauptdarsteller einbringen könnte. In 2005 werden beide “Razzies” genomineerd als slechteriken Schauspieler für den Monumentalfilm “Alexander”.

Die “Razzies” werden gegeven door dem Cineasten John Wilson als Gegenstück zur glanzvollen Oscar-Verleihung ins Leben gerufen. Nach früheren Angaben der Gruppe stimmen gut to usend Mitglieder in den USA en weiteren Ländern over the Spottpreise ab.

tpo

gegevensbeschermingsautoriteit