Gohan und Piccolo von Dragon Ball kommen zu Fortnite

Vierzehn Tage baut auf dem hervorragenden Vorjahr auf Dragon Ball Event durch das Hinzufügen von Piccolo und Son Gohan als käufliche Skins. Die beiden Charaktere, die jetzt im In-Game-Shop erhältlich sind, schließen sich einer Liste spielbarer Dragon Ball-Charaktere an, zu der bereits Goku, Vegeta, Beerus und Bulma gehören.

Neben der Einführung von Piccolo und Gohan werden die Gegenstände Kamehameha und Nimbus Cloud auf der verfügbar sein Vierzehn Tage Insel noch einmal. Mit Kamehameha können Sie einen Superangriff entfesseln, während Sie mit der Nimbuswolke in die Luft steigen können, und ich denke, beide machen das Spiel viel lustiger (wenn auch chaotisch). Die Dragon Ball-thematische Kreativmodus-Insel kehrt ebenfalls zurück, und es lohnt sich, einen Blick auf eine Reihe von Ikonen zu werfen Dragon Ball Orte in der gebaut Vierzehn Tage Motor.

Piccolo und Gohan markieren auch nur die neuesten Anime-Charaktere, denen Sie beitreten können Fortnites ständig wachsende Crossover-Liste. Im Dezember startete das Spiel eine Zusammenarbeit mit Meine Heldenakademieund es gab zwei Naruto– themenbezogene Veranstaltungen. Und der Entwickler Epic Games hat nach und nach eine Reihe von Skins hinzugefügt, die im eigenen Haus mit einer Anime- / Cel-Shading-Ästhetik entworfen wurden, die ziemlich gut aussehen, so dass es wahrscheinlich ist, dass wir später mehr Gegenstände im Anime-Stil im Spiel sehen werden.

Das am Dienstag veröffentlichte neue Update, Version 23.30, bringt auch eine große Änderung bei den wöchentlichen Quests für XP: Alle wöchentlichen Quests sind jetzt bis zum Ende der Saison verfügbar. Beginnend mit Kapitel 4 werden die Quests auch jede Woche hinzugefügt abgelaufen nach einer Woche, und es war ein lästiger Wechsel vom vorherigen System, wo wöchentliche Quests für die ganze Saison verfügbar waren. Weil sie so zeitkritisch waren, fühlten sich die ursprünglichen wöchentlichen Quests von Kapitel 4 manchmal eher wie eine notwendige Pflicht als eine lustige Sache an, und ich bin froh, dass Epic den Kurs umgekehrt hat.