GoFundMe für einen palästinensischen Amerikaner, der nach der Schießerei in Vermont gelähmt ist, bringt fast eine Million US-Dollar ein

Eine Spendenaktion für einen jungen palästinensisch-amerikanischen Mann, der nach einer Schießerei in Vermont letzten Monat gelähmt war, hat in weniger als drei Tagen fast das US-Ziel von 1 Million US-Dollar erreicht.

Hisham Awartani, ein 20-jähriger Universitätsstudent, der im von Israel besetzten Westjordanland aufgewachsen ist, ging am 25. November mit zwei palästinensisch-amerikanischen Freunden in der Stadt Burlington spazieren, als die Polizei sagte, der 48-jährige Jason Eaton habe mit ihnen geschossen eine Pistole bei einem mutmaßlichen Hassverbrechen.

Eine der abgefeuerten Kugeln blieb in Awartanis Wirbelsäule stecken und lähmte ihn von der Brust abwärts, teilte seine Familie am Wochenende mit.

Seine Familie und Freunde starteten am Wochenende eine GoFundMe-Kampagne, um Geld zu sammeln, um ihn bei seiner Genesung zu unterstützen, einschließlich der Kosten für Arztrechnungen, Rehabilitation, seine Pflege- und Anpassungsbedürfnisse sowie andere Ausgaben, die nicht von der Versicherung gedeckt werden. Schätzungen seiner Familie zufolge werden die Kosten allein im ersten Jahr seiner Genesung mehr als eine Million US-Dollar betragen.

Bis Montagabend hat die Kampagne seit Beginn am Samstag mehr als 980.000 US-Dollar gesammelt – die größte Einzelspende von 50.000 US-Dollar kam von einem anonymen Spender.

Awartanis Mutter, Elizabeth Price, sagte gegenüber CBS News, dass ihr Sohn letzte Woche operiert wurde und sich „auf dem Weg der Genesung“ befinde. Es sei jedoch unklar, ob er jemals die normale Funktion seiner Beine wiedererlangen könne.

Der US-Generalstaatsanwalt sagt, die Behörden untersuchen die Erschießung von drei Männern palästinensischer Abstammung in Burlington, Vt., als Hassverbrechen. Alle drei wurden schwer verletzt, dürften aber überleben. Der angeklagte Schütze bekannte sich am Montag wegen des Vorwurfs des versuchten Mordes nicht schuldig.

„Ich denke, es wird noch ein paar Wochen dauern, bis man davon ausgeht, dass er sich in einer Art chronischen Zustand befindet, aber sie wollen sofort, dass er sich einer Rehabilitation unterzieht. Also hat er einen Teil des Krankenhauses absolviert und sich wirklich angestrengt.“ hart“, sagte sie.

Price sagte gegenüber CBS News, dass sie und Awartanis Vater 16 Stunden vom Westjordanland durch Jordanien reisen mussten, um bei ihrem Sohn in Vermont zu sein, weil ihr Mann nicht durch Israel reisen konnte.

Hassmotivierte Angriffe nehmen zu

Die Schießerei ereignete sich inmitten einer Flut antiislamischer, antiarabischer und antisemitischer Vorfälle und Drohungen, die in den Vereinigten Staaten seit dem Ausbruch eines Konflikts zwischen Israel und der militanten Palästinensergruppe Hamas am 7. Oktober gemeldet wurden.

Awartani ging mit Tahseen Aliahmad und Kinnan Abdalhamid, beide 20, spazieren, nachdem er an dem Abend, an dem alle drei Männer erschossen wurden, im Haus seiner Großmutter zu Abend gegessen hatte.

Die Freunde aus Kindertagen hatten sich am Wochenende der US-amerikanischen Thanksgiving-Feiertage in der Pause von der Universität wieder getroffen. Awartani studiert im dritten Jahr an der Brown University in Rhode Island, während Aliahmad am Haverford College in Pennsylvania studiert und Abdalhamid das Trinity College in Connecticut besucht.

Aliahmad und Abdalhamid wurden bei der Schießerei schwer verletzt, beide wurden jedoch letzte Woche aus dem Krankenhaus entlassen.

Am 27. November versammeln sich Menschen im Pliny Park in Brattleboro, Virginia, zu einer Mahnwache für die drei palästinensisch-amerikanischen Studenten, die zwei Tage zuvor bei einem Spaziergang in der Nähe des Campus der University of Vermont in Burlington erschossen wurden. (Kristopher Radder/The Brattleboro Reformer/The Associated Press)

Die jungen Männer sprachen eine Mischung aus Englisch und Arabisch und zwei von ihnen trugen auch die schwarz-weißen palästinensischen Keffiyeh-Schals, als sie von einem weißen Mann mit einer Pistole konfrontiert wurden, sagte die Polizei von Burlington.

Polizeichef Jon Murad sagte am 27. November, Interviews mit den Opfern zufolge habe der Schütze kein Wort gesagt und keiner der Männer könne sich erinnern, den Mann, der sie erschoss, jemals vor dem Vorfall gesehen zu haben.

Eaton wurde am folgenden Tag in seiner Wohnung in Burlington festgenommen, wo er mit erhobenen Händen die Tür öffnete und den Bundesbeamten sagte, er habe auf sie gewartet. Eaton bekannte sich in drei Fällen des versuchten Mordes nicht schuldig und wird derzeit ohne Kaution festgehalten, während die Behörden untersuchen, ob es sich bei der Schießerei um ein Hassverbrechen handelte.

Eine „grausam ironische Wendung“

„In den Augen der Familie ist es sicherlich klar, dass diese drei jungen Männer aufgrund ihres Aussehens, ihrer Kleidung und ihrer Sprache ins Visier genommen wurden“, sagte Arwatanis Onkel Rich Price in einem Interview mit CBS News.

Er sagte, entmenschlichende Rhetorik gegenüber Palästinensern – insbesondere jungen palästinensischen Männern – werde nur dazu führen, dass Menschen wie seinem Neffen und seinen Freunden noch mehr Schaden zugefügt werde.

Die GoFundMe-Seite beschreibt, was mit Awartani passiert ist, eine „grausam ironische Wendung“.

„Hishams Eltern hatten ihm empfohlen, in den Winterferien nicht nach Hause zurückzukehren, da sie andeuteten, dass er in den USA bei seiner Großmutter sicherer wäre“, heißt es auf der Seite.

„Burlington ist für Hisham ein zweites Zuhause, der dort die Sommer und schöne Ferien mit seiner Familie verbracht hat. Es bricht uns das Herz, dass diese jungen Männer in seinem zweiten Zuhause keine Sicherheit fanden.“

Laut der GoFundMe-Seite hofft Awartani, im nächsten Semester zu seinem Studium an der Brown University zurückkehren zu können, wo er einen Doppelabschluss in Mathematik und Archäologie anstrebt und gleichzeitig als Lehrassistent arbeitet.