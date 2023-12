Göppinger Weihnachtsmarkt öffnet wieder – SWR Aktuell

Na de Räumung des Göppinger Weihnachtsmarkts am Samstag, ist der Markt am Sonntag wieder geöffnet. Ein Mann soll per Telefon eine Drohung aussprochen haben. De Ermittlungen zijn verdwenen.

Na de kerstmarkten in Göppingen zijn er enkele tips over het bezoek aan de markt en de volgende dag voor bezoekers. Wie aan het einde van de dag met een politieagent sprak, had tijdens het telefoongesprek tegelijkertijd een man aan de lijn. De kerstmarkt zou zeker gesloten zijn. „Dat is lief, alles is ruig, geregeld en er zijn problemen.“ Als er geen schade is, zoals de politie. Dan heeft de politie de markt doorzocht, zonder enige financiering.





































Als u zich zorgen maakt, kunt u de politie niet redden van de verdedigingstactieken van de omgeving. De Kriminalpolizei zorgde voor deze ermittlungen. Als de Mann is, is de Drohung niet duidelijk.

Stadt Göppingen: Anschlagsdrohung

De stad Göppingen brengt veel tijd door midden in een „Anschlagsdrohung“ op de kerstmarkt. „Ik ben trots op mijn krachtige steun en hoffelijkheid, die ervoor zullen zorgen dat uw toekomstige succes mogelijk is“, aldus Oberbürgermeister Alexander Maier (Grüne). De veiligheid van burgers en burgers heeft de hoogste prioriteit, de mens waardeert de preventieve Räumung des Marktes.

Baden-Württemberg De Anschlagsgefahr ist laut Verfassungsschutz so hoch wie lang nicht. Wie wil er graag genieten van deze kerstmarkt in het land?



Bombendrohung is niet het beste

Een bomaanslag is immers altijd welkom, zonder commentaar op de sprekers van de politie van Ulmer. Bovendien zijn de onderliggende principes van de situatie sterk genoeg om goede gezondheidszorg te garanderen. De politie beschikt ook over sterke troepen voor beveiliging en veiligheid. Auch a Hubschrauber war demnach am Abend im Einsatz.

Oberbürgermeister Maier zei in het signaalbericht: „Polizei und Stadt waren weitere Securitymaßnahmen betterreifen, wennnötig.“ Aan het einde van de dag van de woordvoerder van de politie in Ulm dem SWR zullen we een „sehr wachsames Auge drauf“ blijven houden, zie aber nicht meer met zo viel Kraften voor Ort wie amendement.