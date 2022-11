Gönner beim Schießen in einem Schwulenclub haben einen Schützen mit seiner eigenen Waffe getroffen

COLORADO SPRINGS, Colorado (AP) – Als Kugeln durch einen schwulen Nachtclub in Colorado Springs rasten, fünf Menschen töteten und viele weitere verletzten, eilte ein Patron, der kurz zuvor gefeiert hatte, in Aktion, schnappte sich eine Pistole des Verdächtigen und traf ihn damit und hielt ihn fest, bis die Polizei nur wenige Minuten später eintraf.

Er war einer von mindestens zwei Kunden, denen Polizei und Stadtbeamte zuschreiben, den Schützen gestoppt und das Blutvergießen bei den Schüssen am Samstagabend im Club Q begrenzt zu haben LGBTQ-Community in der konservativ geprägten Stadt.

„Hätte diese Person nicht eingegriffen, hätte dies um ein Vielfaches tragischer werden können“, sagte John Suthers, Bürgermeister von Colorado Springs, gegenüber The Associated Press.

Die Polizei identifizierte den mutmaßlichen Schützen als den 22-jährigen Anderson Lee Aldrich, der sich in Gewahrsam befand und wegen Verletzungen behandelt wurde.

Ein Polizeibeamter sagte, der Verdächtige habe bei dem Angriff eine halbautomatische Waffe im AR-15-Stil verwendet, aber es seien auch eine Handfeuerwaffe und zusätzliche Munitionsmagazine sichergestellt worden. Der Beamte konnte Einzelheiten der Untersuchung nicht öffentlich diskutieren und sprach unter der Bedingung der Anonymität mit The Associated Press.

Club Q bedankte sich auf seiner Facebook-Seite für die „schnellen Reaktionen heldenhafter Kunden, die den Schützen überwältigt und diesen Hassangriff beendet haben“. Die Ermittler ermittelten immer noch ein Motiv und ob es als Hassverbrechen strafrechtlich verfolgt werden sollte, sagte Michael Allen, Bezirksstaatsanwalt von El Paso County. Die Anklage gegen den Verdächtigen werde wahrscheinlich Mord ersten Grades beinhalten, sagte er.

Es wurden bereits Fragen aufgeworfen, warum die Behörden nicht versuchten, Aldrichs Waffen im Jahr 2021 wegzunehmen, als er festgenommen wurde, nachdem seine Mutter berichtet hatte, er habe ihr mit einer selbstgebauten Bombe und anderen Waffen gedroht. Obwohl die Behörden damals sagten, dass kein Sprengstoff gefunden wurde, fragen sich Befürworter der Waffenkontrolle, warum die Polizei nicht versucht hat, Colorados „Red Flag“-Gesetz auszulösen, das es den Behörden erlaubt hätte, die Waffen zu beschlagnahmen, die seine Mutter sagt, die er hatte. Es gibt auch keine Staatsanwälte, die jemals mit kriminellen Entführungen und drohenden Anklagen gegen Aldrich vorgegangen sind.

Von den 25 Verletzten im Club Q befanden sich mindestens sieben in einem kritischen Zustand, teilten die Behörden mit. Einige seien bei einem Fluchtversuch verletzt worden, ob alle erschossen worden seien, sei unklar, sagte ein Polizeisprecher. Suthers sagte, es gebe „Grund zur Hoffnung“, dass sich alle Krankenhauspatienten erholen würden.

Die Schießerei weckt Erinnerungen an das Massaker 2016 im schwulen Nachtclub Pulse in Orlando, Florida, bei dem 49 Menschen ums Leben kamen. Colorado hat mehrere Massenmorde erlebt, darunter 1999 an der Columbine High School, 2012 in einem Kino in einem Vorort von Denver und letztes Jahr in einem Supermarkt in Boulder.

Es war der sechste Massenmord in diesem Monat und geschah in einem Jahr, als die Nation durch den Tod von 21 bei einer Schießerei in einer Schule in Uvalde, Texas, erschüttert wurde.

Die Behörden wurden am Samstag um 23:57 Uhr mit einem Bericht über eine Schießerei in den Club Q gerufen, und der Erste Offizier traf um Mitternacht ein.

Joshua Thurman sagte, er sei mit etwa zwei Dutzend anderen Leuten im Club gewesen und habe getanzt, als die Schüsse begannen. Er dachte zunächst, es sei Teil der Musik, bis er einen weiteren Schuss hörte und sagte, er habe das Aufblitzen einer Gewehrmündung gesehen.

Thurman, 34, sagte, er sei mit einer anderen Person zu einer Umkleidekabine gerannt, in der sich bereits jemand versteckt habe. Sie schlossen die Tür ab, schalteten das Licht aus und stiegen auf den Boden, konnten aber hören, wie sich die Gewalt entfaltete, einschließlich der Schläge des Schützen, fügte er hinzu.

„Ich hätte mein Leben verlieren können – wegen was? Was war der Zweck?“ sagte er, als ihm Tränen über die Wangen liefen. „Wir haben uns einfach amüsiert. Wir waren nicht draußen, um jemandem Schaden zuzufügen. Wir waren in unserem Raum, unserer Gemeinschaft, unserem Zuhause und amüsierten uns wie alle anderen.“

Ermittler untersuchten, ob jemand dem Verdächtigen vor dem Angriff geholfen hatte, sagte Polizeichef Adrian Vasquez. Er sagte, Gönner, die während des Angriffs eingegriffen hätten, seien „heroisch“ gewesen und hätten weitere Todesfälle verhindert.

Club Q ist ein Nachtclub für Schwule und Lesben, der laut seiner Website samstags eine Drag-Show bietet. Auf der Facebook-Seite von Club Q heißt es, dass die geplante Unterhaltung eine „Punk- und Alternative-Show“ vor einer Geburtstags-Tanzparty mit einem Drag-Brunch für alle Altersgruppen am Sonntag beinhaltete.

Drag-Events sind in letzter Zeit zu einem Schwerpunkt der Anti-LGBTQ-Rhetorik und Proteste geworden, da Gegner, einschließlich Politiker, vorgeschlagen haben, Kinder von ihnen auszuschließen, und fälschlicherweise behaupten, sie seien daran gewöhnt, Kinder zu „pflegen“.

Um eine Anklage wegen Hassverbrechen gegen Aldrich zu untermauern, müssten die Staatsanwälte nachweisen, dass er durch die tatsächliche oder wahrgenommene sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität des Opfers motiviert war. Bisher habe sich der Verdächtige bei Interviews mit Ermittlern nicht kooperativ gezeigt und ihnen noch keine klaren Einblicke in die Motivation des Angriffs gegeben, so der Beamte, der unter der Bedingung der Anonymität sprach.

Präsident Joe Biden sagte, obwohl das Motiv für die Schießereien noch nicht klar sei, „wissen wir, dass die LGBTQI+-Community in den letzten Jahren schrecklicher Hassgewalt ausgesetzt war“.

„Orte, die sichere Orte der Akzeptanz und des Feierns sein sollten, sollten niemals zu Orten des Terrors und der Gewalt werden“, sagte er. „Hass können und dürfen wir nicht tolerieren.“

Colorados Gouverneur Jared Polis, der 2018 als erster offen schwuler Mann zum US-Gouverneur gewählt wurde, bezeichnete die Schießerei als „ekelhaft“.

„Mein Herz bricht für die Familie und Freunde der Verlorenen, Verletzten und Traumatisierten“, sagte Polis.

Am Sonntag entstand in der Nähe des Clubs ein provisorisches Denkmal mit Blumen, einem Stofftier, Kerzen und einem Schild mit der Aufschrift „Love over hate“ neben einem regenbogenfarbenen Herzen.

Seth Stang kaufte Blumen für die Gedenkstätte, als ihm gesagt wurde, dass zwei der Toten seine Freunde seien. Der 34-jährige Transgender-Mann sagte, es sei, als würde „ein Eimer heißes Wasser über dich gekippt“. … Ich habe es einfach satt, keine Orte mehr zu haben, an denen wir sicher existieren können.“

Ryan Johnson, der in der Nähe des Clubs lebt und letzten Monat dort war, sagte, es sei einer von nur zwei Nachtclubs für die LGBTQ-Community in Colorado Springs. „Es ist eine Art Stolz“, sagte der 26-Jährige über den Verein.

Colorado Springs, eine Stadt mit etwa 480.000 Einwohnern, die 112 Kilometer südlich von Denver liegt, beherbergt die US Air Force Academy, das US Olympic Training Center sowie Focus on the Family, ein prominentes evangelikales christliches Ministerium, das sich dagegen einsetzt LGBTQ-Rechte. Die Gruppe verurteilte die Schießerei und sagte, sie „zeige das Böse und die Bosheit im menschlichen Herzen“.

Im November 2015 wurden in einer Klinik für geplante Elternschaft in der Stadt drei Menschen getötet und acht verletzt, als die Behörden sagten, ein Schütze habe die Klinik ins Visier genommen, weil sie Abtreibungen durchführte.

Die Schießerei fand während der Transgender Awareness Week und genau zu Beginn des Internationalen Transgender-Gedenktags am Sonntag statt, an dem Veranstaltungen auf der ganzen Welt abgehalten werden, um Transgender zu trauern und sich an Transgender zu erinnern, die durch Gewalt verloren gegangen sind.

Seit 2006 gab es laut der Datenbank von The Associated Press/USA Today über Massenmorde in den USA 523 Massenmorde und 2.727 Todesfälle (Stand: 19. November).

___

Bedayn ist Korpsmitglied der Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America ist ein gemeinnütziges nationales Serviceprogramm, das Journalisten in lokale Nachrichtenredaktionen bringt, um über verdeckte Themen zu berichten.

___

Die assoziierten Pressereporter Colleen Slevin in Denver, Michael Balsamo in Washington, Jamie Stengle in Dallas, Jeff McMillan in Scranton, Pennsylvania, und Matthew Brown in Billings, Montana, trugen dazu bei.

Thomas Peipert und Jesse Bedayn, The Associated Press