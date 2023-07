Mit einem Gewicht von 65 Pfund und einer Höhe von 47 Zoll am Lenker ist das GoBike Speed ​​für 1.549 US-Dollar eines der größten und kräftigsten Elektrofahrräder, die ich je gefahren bin. Er ist wie ein Panzer gebaut und für anspruchsvolles Gelände ausgelegt, und das gelingt ihm auch hervorragend. Leider ist der Name „Speed“ etwas irreführend, da es auch eines der trägesten Motorräder ist, die ich je auf der Straße gefahren bin.

Die Ersteinrichtung war recht einfach. Wie bei vielen Fahrrädern, die in einem Karton geliefert werden, musste ich den Lenker, die Pedale, die Räder und den Sitz am Hauptrahmen befestigen. Der Speed ​​wurde mit allem geliefert, was für die Fertigstellung benötigt wurde, und es dauerte etwa eine Stunde, um sicherzustellen, dass alles richtig ausgerichtet und festgezogen war.

Profi-Tipp: Stellen Sie immer sicher, dass Sie alles wieder festziehen, wenn Sie das Fahrrad etwa eine Meile lang gefahren sind. Ihr anfängliches Setup ist nie ganz fest genug, und bei einer kurzen Fahrt sitzen alle Muttern und Schrauben in einer anderen Position, die wahrscheinlich erneut befestigt werden muss.

Nachdem alles wieder festgezogen war, blieb ein seltsames Rasseln an der Vorderradgabel bestehen, aber mit ein wenig Anpassung an den Einstellrädern oben habe ich es richtig hinbekommen. Ich bin froh, denn diese Federung hat bei meiner Fahrt im Gelände den entscheidenden Unterschied gemacht.

GoBike-Geschwindigkeitsspezifikationen GoBike-Geschwindigkeit Reifengröße 26×4 Zoll Motor 750-Watt-Nabenmotor Drehmoment Unbekannt Batteriegröße 10,4 Ah Höchstgeschwindigkeit 20 Meilen pro Stunde Maximale Laufleistung ab Werk 36 Meilen Pedal Assist System (PAS) Getriebetyp 7-Gang-Shimano App aktiviert NEIN USB-A-Ausgang Ja Bremsen 180 mm mechanische Scheibe

Trotz des Namens ist es nicht das schnellste Fahrrad. Die 20-Meilen-Grenze und die Halbdrehung des Gashebels machen es zu einem festen Bestandteil der Kategorie der Elektrofahrräder der Klasse 2. Auch wenn das vielleicht nicht das schnellste Fahrrad ist, fühlt es sich doch so an, als ob es diese Geschwindigkeit halten könnte, egal wie viel Gewicht es trägt. Egal, ob Sie 110 Pfund wiegen oder, wie ich, 270 Pfund, dieses Fahrrad erreicht bis zu 20 Meilen pro Stunde und bleibt die gesamte Fahrt über dabei, wenn Sie das möchten.

Das ist zwar eine gute Sache, der Mangel an Beschleunigung jedoch nicht. Egal, ob Sie die Tretunterstützung oder den Gashebel nutzen, der Speed ​​möchte nicht über den Motor in Bewegung kommen. Ich habe die Beschleunigung auf ebenem Boden über mehrere Versuche gemessen und es dauerte durchschnittlich 24 Sekunden, um aus dem Stillstand auf 20 Meilen pro Stunde zu kommen. Das ist eine schmerzhaft lange Zeit, wenn man versucht, irgendwohin zu gelangen, insbesondere aus dem Stand. Wenn Sie versuchen, eine stark befahrene Kreuzung zu überqueren, und die Tretunterstützung erst einsetzt, wenn Sie die andere Seite erreicht haben, ist das ziemlich sinnlos.

Das Shimano-Set mit sieben Gängen ist großartig, aber der 750-Watt-Motor hat Schwierigkeiten beim Beschleunigen. James Bricknell / CNET

Der Speed ​​glänzt jedoch im Gelände. Ich bin dort, wo ich in Virginia lebe, eine lange Fahrt über einige Landwege mitgenommen, die aus Schotterpisten, schlammigen Straßenrändern und Holzbrücken bestehen, und es war eine der sanftesten Fahrten, die ich je auf einem E-Bike hatte. Die Federung funktionierte wunderbar und sorgte für ein angenehmes Fahrgefühl, und die riesigen 26 x 4 Zoll großen Reifen gaben mir durchgehend Stabilität und Grip. Die langsame Beschleunigung war hier kein so großes Problem, da ich nie mit Höchstgeschwindigkeit fahren wollte und oft die Tretunterstützung des Fahrrads auf Stufe 1 oder 2 nutzte, um auf der sicheren Seite zu sein.

Das PAS fühlt sich anders an als die meisten anderen Fahrräder, die ich getestet habe. Nicht nur wegen der Verzögerung, sondern weil es sich oft leistungsschwach anfühlt. Die Tretunterstützung soll es Ihnen ermöglichen, ein gleichmäßiges Tempo vorzugeben und gleichzeitig einen Teil der Last von Ihren Beinen zu nehmen. Dies sollte bei jedem Gang des Siebengang-Shimano-Sets funktionieren, funktioniert aber nicht. Ich hatte immer das Gefühl, in jedem der hohen Gänge hart zu arbeiten, unabhängig von der PAS-Einstellung. Die komfortabelste Einstellung, die ich für lange Fahrten gefunden habe, war der sechste Gang bei PAS 4, der viel Strom verbraucht und die Kilometerleistung auf etwa 22 bis 25 pro Ladung reduziert.

Es ist gut sichtbar, fühlt sich aber uralt an. James Bricknell / CNET

Fahrradcomputer können oft ein Glücksfall sein. Während fast alle Ihnen grundlegende Informationen zu Kilometerstand, Fahrt, Geschwindigkeit, PAS-Stufe und Batteriestand liefern, gibt es Raum für Verbesserungen. Der Fahrradcomputer von GoBike hat eine gute Größe und ist gut sichtbar, aber er ist breit und durch die Platzierung in der Mitte des Lenkers ist kein Platz für eine Telefonhalterung. Das ist doppelt ärgerlich, da der Fahrradcomputer unter anderem einen USB-A-Ausgang an der Unterseite zum Aufladen Ihres Telefons hat. Telefonladegeräte an E-Bikes sollten Standard sein, daher freue ich mich, sie hier zu sehen.

Ein letztes Wort der Vorsicht, wenn Sie sich den GoBike Speed ​​für Ihr E-Bike ansehen: Das Ding ist riesig. Sogar mein 1,80 Meter großer Körper brauchte den Sitz fast an seinem tiefsten Punkt, und keiner aus dem Rest meiner Familie – die zwischen 1,50 Meter und 1,50 Meter groß waren – konnte überhaupt darauf steigen sicher. Wenn Sie ernsthaft im Gelände unterwegs sind, möchten Sie ein großes, stabiles Fahrrad unter sich haben. Aber wenn Sie durchschnittlich groß sind, könnte das GoBike Speed ​​im wahrsten Sinne des Wortes eine Herausforderung sein.

Das GoBike Speed ​​hat zwar einige Nachteile, aber insgesamt würde ich nicht sagen, dass es ein schlechtes E-Bike ist. Die meisten meiner Probleme damit sind geringfügig, und er eignet sich gut für den Einsatz im Gelände, wofür er entwickelt wurde. Auf der Straße leidet es jedoch unter mangelnder Beschleunigung, Verzögerung bei der Pedalunterstützung und allgemeinem Schwung, was ihn zusammengenommen von der Spitze meiner Liste fernhält.