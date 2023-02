Ford is gevestigd in Köln eine Institution. Zig Millionen Motoren liefen dort bislang vom Band – Verbrenner wohlgemerkt. Doch die haben keine Zukunft mehr beim US-Konzern. En zo radicaal gekürzt. Nicht das eerste Mal. Erinnerungen en Opel Rüsselsheim werden wach, Managementfehler wiederholt.

Bei der Duitse auto-industrie schreitet die Transformation naar Antrieb rasch voran: raus mit Benziner and Diesel, beteugelen de batterij-elektromobiliteit. Manchmal sogar schneller, als die Kunden das wünschen. So oder so verguld aber: Der Verbrenner, ein Jahrhundert lang Herz- und Meisterstück deutscher Automobilbaukunst, ist ein Auslaufmodell. Ingenieure für die Entwicklung werden nicht mehr gebraucht, auch Beschäftigte für Bau und Wartung von Motoren, Getrieben of Auspuffanlagen nicht mehr. Am 14. Februar hat das EU-Parlament das Verbrenner-Aus in Europa nochmals bekrachtigd: Ab 2035 soll bei Neuwagen Schluss sein. Der Altbestand darf weiterfahren. Ford in Köln heeft gewerkt in de Verenigde Staten Tag beim Ausstieg aus der bewährten Verbrenner-Technologie ein spektakuläres Zeichen gesetzt.

Wie von Experts lange tijd heeft gehad, van der Politik beharrlich genegeerd, führt der klimapolitisch gewollte, aber grimmige ideologisch eingefärbte Strukturwandel in der Mobilitätstechnologie zu een deutlichen Verlust en Arbeitsplätzen in der Duitse Schlüsselindustrie. Hersteller wie Zulieferer heeft geleerd en sindsdien is begonnen, en zijn Verbrennertechnologie-Kapazitäten draaien om benzine en diesel verstrengeld in Oost-Europa of nach China auszulagern – of ganz aufzugeben.

Opgemerkt na Zulieferer wie Bosch of Mahle fan en zum Thema Verlagerung voor Kurzem een ​​Betriebsräte-Konferenz in Esslingen met de titel “Go East?” stat. En aufseiten der Duitse Hersteller hoed Ford, zeitgleich mit dem Beschluss der EU-Parlamentarier, am 14. Februar mit einem Paukenschlag den Anfang gemacht.

Zeitenwende bij Ford

Volg me als 60 Jahren geproduceerde Ford in Köln Verbrennungsmotoren. Über 28 Millionen liefs dort bisher vom Band – onder andere motor van de legendarische Aston Martin von James Bond. Damit soll jetzt Schluss sein. Die Geschäftsführung zou kunnen zeggen dat Ford op de weg in de elektromobiliteit in de kommenden Jahren 3800 Arbeitsplätze in Europa ligt. Davon entfällt mit 2300 Stellen mehr als die Hälfte auf die Europazentrale in Köln und das Forschungszentrum in Aachen. Ford richtte zich op een “kleinere, fokussierteres en zunehmend elektrische productenportfolio aus”, zei Ford-Deutschland-chef Martin Sander.

Vom Abbau ist vor allem die Entwicklung worden getroffen. Anders als früheren Rationalisierungsrunden, wo es vor allem um Kostensenkung and die Arbeitsplätze in der Fertigung ging, sind diesmal neben der Verwaltung vor allem Jobs in den Entwicklungsabteilungen am Stammsitz Köln dicht bij de kleine Forschungszentrum in Aken. Einschnitte in der Entwicklung sind neu. Damit begon bij autobauer een nieuwe Zeitrechnung. Ford stellt sich in Europa substanziell neu auf, da bleibt in Köln “kein Ventil auf dem anderen”.

Jahrzehntelang markenprägend für Generationen

Ausgerechnet in der Motor- en Produktentwicklung, over het algemeen door Autohersteller Keimzelle für Innovation and Garant für Wachstum sowie Ertrag, soll die Beschäftigungszahl halbiert werden. Von den derzeit noch 3600 Ingenieur-Stellen werden 1700 geschreven. Die voor de Europageschäft met een grote productontwikkeling en ook voor de Hälfte schrumpfen. Dat zei Ford-chef-kok Sander: “Wees een beetje bang voor kostenstruktur. Als je weet wat je kunt doen, is het niet zo dat je een effiziente Entwicklungsorganisation haben hebt.”

Voor de US-Autokonzern Ford werd deze Schritt eine Zäsur. Im Gefolge der Weltwirtschaftskrise hatte sich der amerikanische Autobauer 1930 in Köln-Niehl angesiedelt en begon een jaar später dort Autos zu bauen. Ford hoed – ähnlich wie der GM-Konzern met der 1929 übernommen Tochter Opel – den Wiederaufbau von Nachkriegs-Deutschland entscheidend mitgeprägt. Ford Taunus, Capri en Fiesta zijn merknamen voor generaties. Ford heeft een sterke invloed gehad op de kunst van Duitse ingenieurs en heeft geleerd van vele generaties van auto-ingenieurs, die vervolgens bij de restlichen Duitse autoherstellers van Aufbau voranbrachten.

Ein Offenbarungseid

Meer dan 90 jaar später gib Ford nun einschneidende Strukturveränderungen in seinem Europageschäft bekannt. Een offenbarungseid! Dit is een Amerikaanse mentaliteit van Amerikaanse autofabrikanten in Europa die een grote rol speelt in de ontwikkeling van de Ausstiegs van de Verbrennertechnologie.

De Schrumpfungsprozess is bij Ford in de nieuwe, sondern setzte schon 2020 een, als de Belegschaft in Köln van 17.000 tot 14.000 dollar. Im Herbst 2021 volgde in de volgende Streich, met de komplete Schließung des Werkes in Saarlouis tot eind 2025 kan niet worden bereikt. Er is geen bescherming tegen het compacte model Focus Montiert.

Ford hoed sich 1970 im strukturschwachen Saarland angesiedelt. In Seinem Werk Saarlouis, waar de Werksangaben zu den effizientesten im ganzen Ford-Konzern gehörte, wurden seither 15 Millionen Autos gebaut and von dort in 80 Länder exportiert. 2025 soll dort der letzte Focus vom Band laufen. Neubestellungen werden nicht mehr entgegengenommen. Een nachfolge-model voor de Focus is nicht.

De productie van elektroauto’s was als Ersatz im Gespräch, gebaseerd op von der Konzern-Mutter-verworfen. E-Auto’s werden künftig im Spaansen Valencia gebaut. Rund 5000 Beschäftigte bei Ford Saarlouis direkt and etwa 1500 in the umliegenden Zulieferunternehmen verlieren ihren Arbeitsplatz. Von der Werkschließung betroffen sind inklusive der Familien rund 20.000 Menschen. Voor het kleine Saarland en de Arbeitsmarkt-Katastrophe.

Opel is niet grüßen

Ford schrumpft ook nicht nur die eigen Belegschaft, sondern auch das Modellportfolio. Als u een vraag heeft, kunt u zich voorstellen dat uw eigen kraftpapier en marktkwalificaties mogelijk zijn. Erinnerungen en de Schrumpfungsprozess bij Opel Rüsselsheim werden wach. Ook hier ging het om de Schließung van Opel-Werkes in Bochum, die ervoor zorgde dat de jaren van kosten- en lohnsenkung en belastingssausdünnung werden geëvenaard. Alles ohne Wirkung. Am Ende dann der komplette Rückzug von GM aus Europa and der Verkauf von Opel 2017 and the späteren Stellantis-Konzern. Branchekenners die niet uit de buurt van Ford Köln zijn gekomen, zijn een van de beste auto’s.

Binnen de meeste jaren zullen de Ford-Belegschaft von heute noch 19.000 mehr als halbiert haben in Deutschland sterven. Spiegelt deze Entwicklung en gravierende Managementfehler des US-Konzerns, dus überwiegen jetzt die Einschnitte wegen van de Übergangs zur Elektromobilität. Der Wandel is erheblich weniger personelle Kapazitäten in Entwicklung und Fertigung. De bouw van elektroauto’s is een weniger complex als der von Verbrennern, die Wertschöpfung beträgt nur noch 60 Prozent eines Verbrenners.

Hoe dan ook, dat Ford de overwinning behaalde in 2022 weltweit erheblich verfehlt hat und sich auch in den USA einer Radikalkur unterzieht: Der Konzern kündigte “zehr agressieve” Maßnahmen an. Hoge staatssubsidies van Regierung Joe Biden für Investitions in the Elektromobilität auf amerikanische Boden sind dabei sicher hilfreich.