GM-Arbeiter bei der Gewerkschaft UAW Local 2250 streiken vor dem General Motors Wentzville-Montagewerk in Wentzville, Missouri, 15. September 2023.

Schauen Sie sich die Unternehmen an, die im Mittagshandel Schlagzeilen machen.

General Motors , Ford , Stellantis – Die Aktien von Ford blieben nahezu unverändert, während General Motors um 0,9 % zulegte und Stellantis um 2,2 % zulegte, als ein gezielter Streik der United Auto Workers begann. In mehreren Montagewerken der drei Autohersteller haben die Arbeiter am Donnerstagabend ihren Arbeitsplatz gekündigt, nachdem eine wichtige Frist für die Aushandlung eines neuen Arbeitsvertrags abgelaufen war.

Planet Fitness – Die Aktien fielen um 15,9 %, nachdem der Vorstand der Fitnessstudio-Kette CEO Chris Rondeau verdrängte. Der Schritt sei für Mitarbeiter, die Rondeau nahestehen, schockierend, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person gegenüber CNBC. Vorstandsmitglied Craig Benson, bekannt für seine Rolle als ehemaliger Gouverneur von New Hampshire, ist der Interims-CEO.

Nucor — Der Stahlhersteller fiel um 6,1 %, nachdem er eine schlechter als erwartete Gewinnprognose für das dritte Quartal abgegeben hatte, wobei das Unternehmen auf Preis- und Mengenprobleme hinwies. Nucor erwartet einen Gewinn zwischen 4,10 und 4,20 US-Dollar pro Aktie, während die von LSEG, früher bekannt als Refinitiv, befragten Analysten 4,57 US-Dollar prognostizieren.

PTC Therapeutics – Die Therapeutika-Aktie stürzte um 29,8 % ab, nachdem der Ausschuss für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittel-Agentur eine negative Stellungnahme zu einer Umwandlung der bedingten in eine vollständige Marktzulassung für ein PTC-Medikament zur Behandlung der Nonsense-Mutation Duchenne-Muskeldystrophie abgegeben hatte. Raymond James stufte die Aktie nach den Nachrichten von „Outperform“ auf „Underperform“ herab.

Kern & Haupt – Die Infrastrukturaktie gab einen Tag nach der Ankündigung eines Zweitaktienangebots um 4,1 % nach. Das Angebot von 18 Millionen Aktien der Klasse A durch verkaufende Aktionäre erfolgt gleichzeitig mit dem Rückkauf von 3,1 Millionen Aktien der Klasse A. Auch Beteiligungsanteile an einer Unternehmenseinheit werden zurückgekauft.

Arm Holdings – Die Aktien fielen während der zweiten Sitzung als börsennotiertes Unternehmen um 4,5 %. Das Investmentbanking-Unternehmen Needham begann nach dem Debüt von Arm, das das Unternehmen mit etwa 60 Milliarden US-Dollar bewertete, mit der Berichterstattung über die zurückgestellte Aktie ohne Kursziel. Needham-Analyst Charles Shi warnte jedoch, dass der Wert der Aktie bereits „erfüllt“ sei.

Isolierung , Dexcom – Die Aktien der auf Diabetes spezialisierten Gesundheitsunternehmen fielen am Freitag, nachdem Bloomberg News dies am Donnerstagnachmittag berichtet hatte Apfel hat einen neuen Leiter für sein Team ausgewählt, das an der Entwicklung eines nichtinvasiven Blutzuckermessgeräts arbeitet. Die Aktien von Insulet verloren 2,9 %, während Dexcom um 5,1 % sank.

Chiphersteller – Bestände an Chipausrüstung ASML Holding , UCK , Lam-Forschung Und Angewandte Materialien alle fielen nach einem Bericht darüber Taiwan Semiconductor fordert die Lieferanten auf, Lieferungen aufgrund von Nachfragebedenken zu verschieben. Die in den USA notierten Aktien von Taiwan Semiconductor verloren 2,4 %.

Adobe – Die Aktien des Photoshop-Herstellers fielen nach den Ergebnissen von Adobe für das dritte Quartal am Donnerstag um 4,2 %. Das Unternehmen meldete einen Gewinn- und Umsatzanstieg sowie eine Prognose, die den Street-Prognosen entsprach. Während Goldman Sachs und Bank of America ihre Kaufempfehlungen bekräftigten, blieb JPMorgan neutral und verwies auf makroökonomischen Gegenwind und eine hohe Prämie für die bevorstehende Übernahme von Figma durch Adobe für 20 Milliarden US-Dollar.

Apellis Pharmaceuticals – Das biopharmazeutische Unternehmen stieg um 2,6 %, nachdem Wells Fargo die Aktie von „Equal Weight“ auf „Overweight“ heraufgestuft hatte. Die Bank sagte, Apellis habe vor den Ergebnissen des dritten Quartals ein günstiges Risiko-Ertrags-Verhältnis.

DoorDash – Die Aktien des Lebensmittellieferunternehmens fielen um 2,5 %, nachdem MoffettNathanson die Aktie von Outperform auf Market Performance herabgestuft hatte. Das Wall-Street-Unternehmen sagte, dass die Wiederaufnahme der Kreditrückzahlungen ein Buchungsrisiko für die Lebensmittellieferung mit sich bringe. Die Aktie ist dieses Jahr immer noch um mehr als 60 % gestiegen.

Axis Capital – Die Versicherungsaktie stieg um 3,1 %, nachdem die Bank of America die Aktie von „Underperform“ auf „Kauf“ hochgestuft hatte. Das Wall-Street-Unternehmen sagte, sein pessimistischer Ausblick habe sich trotz der jüngsten Underperformance im Rückversicherungsbereich geändert.

Estee Lauder – Die Kosmetikaktie legte um fast 1 % zu, nachdem Redburn Atlantic Equities weniger pessimistisch wurde. Das Unternehmen stuft die Aktien von „Verkaufen“ auf „Neutral“ hoch und gab an, dass das Unternehmen technische Vorteile verspüre, da sich das Bestellverhalten der Kunden normalisiere.

Casella Abfallsysteme – Der Abfallbestand wurde etwa 1,6 % höher gehandelt, nachdem Goldman Sachs den Kauf veranlasst hatte. Goldman nannte das Unternehmen einen „Compounder mit Preisgestaltung“.

— Yun Li, Jesse Pound, Samantha Subin, Pia Singh, Brian Evans und Lisa Kailai Han von CNBC trugen zur Berichterstattung bei.