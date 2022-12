GM, Stellantis rangieren am schlechtesten für die Kraftstoffeffizienz, selbst inmitten des EV-Push

GMC-Fahrzeuge werden am 02. Februar 2022 im Sterling McCall Buick GMC-Händler in Houston, Texas, ausgestellt.

DETROIT – General Motors mag in eine vollelektrische Zukunft übergehen, aber seine jüngste Fahrzeugflotte gehörte laut einem am Montag von der US-Umweltschutzbehörde veröffentlichten Bericht zu den am wenigsten effizienten und umweltschädlichsten in der US-Automobilindustrie.

Der geschätzte durchschnittliche reale Kraftstoffverbrauch des Autoherstellers aus Detroit und seine CO2-Emissionen waren laut EPA für das Modelljahr 2021 die zweitschlechtesten in der Branche. Der einzige große Autohersteller, der schlechter rankte als GM, war Stellantis ehemals Fiat Chrysler.

Beide Autohersteller haben laut EPA seit dem Modelljahr 2016 ihren Kraftstoffverbrauch gesenkt und die CO2-Emissionen erhöht Hyundai-Motor Mazda u Volkswagen .

Ford-Motor das knapp über GM lag, verbesserte sich während des Fünfjahreszeitraums leicht, blieb aber unter dem Branchendurchschnitt.

Der Bericht kommt, während die Biden-Regierung darauf drängt, die USA weg von gasbetriebenen Autos und hin zu Elektrofahrzeugen zu bewegen. Das Weiße Haus hat sich zum Ziel gesetzt, dass Elektrofahrzeuge bis 2030 die Hälfte aller Neuwagenverkäufe ausmachen. Vor allem GM hat angekündigt, bis 2035 ausschließlich Verbraucher-Elektrofahrzeuge anzubieten.

„Der heutige Bericht zeigt die bedeutenden Fortschritte, die wir gemacht haben, um saubere Luft für alle zu gewährleisten, da die Autohersteller weiterhin innovativ sind und fortschrittlichere Technologien einsetzen, um die Umweltverschmutzung zu reduzieren“, sagte EPA-Administrator Michael Regan in einer Erklärung.

Der durchschnittliche Kraftstoffverbrauch von Fahrzeugen im Jahr 2021 lag mit 25,4 Meilen pro Gallone auf einem Allzeithoch, unverändert gegenüber dem Vorjahr. Die EPA prognostiziert, dass der flottenweite Effizienzdurchschnitt 2022 auf 26,4 mpg steigen wird. Die Kohlendioxidemissionen von Neufahrzeugen gingen auf ein Rekordtief von 347 Gramm pro Meile zurück, heißt es in dem Bericht.

Der Verkehrssektor verursacht jedes Jahr etwa ein Drittel der klimaerwärmenden Treibhausgasemissionen. Alle Fahrzeugtypen weisen rekordniedrige CO2-Emissionen auf; Marktverlagerungen weg von Autos und hin zu SUVs und Pickups haben jedoch einige der flottenweiten Vorteile zunichte gemacht.

Stellantis zitierte die steigende Nachfrage der Verbraucher nach SUVs und Pickups als Reaktion auf seine niedrigeren Platzierungen und sagte, dass sie „unseren aktuellen oder zukünftigen Produktplan nicht widerspiegeln“.

„Autounternehmen behaupten, dass sie mit Elektrofahrzeugen voran tuckern, aber der Bericht der EPA zeigt, dass sie eher wie der Kombüse sind, der behauptet, der Motor zu sein“, sagte Dan Becker, Direktor der Safe Climate Transport Campaign des Center for Biological Diversity.

Autohersteller erfüllen strengere Emissionsanforderungen, indem sie regulatorische Gutschriften verwenden, die sie in früheren Jahren verdient oder von Wettbewerbern gekauft haben.

An der Spitze des Rankings steht Tesla, das ausschließlich reine Elektrofahrzeuge ohne CO2-Ausstoß anbietet. Sein durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch, der in Meilen pro Gallone Benzinäquivalent oder mpge gemessen wird, betrug 123,9 Meilen.

Hybridfahrzeuge helfen, die Durchschnittswerte für 2021 zu verbessern. Die Fahrzeuge machten im vergangenen Jahr 9% der gesamten Produktion aus, ein neuer Höchststand, der hauptsächlich auf das Wachstum von Hybriden bei den Lkw-SUV- und Pickup-Fahrzeugtypen zurückzuführen ist, heißt es in dem Bericht. Nur 4 % der Fahrzeuge im Jahr 2021 waren Elektro-, Plug-in-Hybrid- oder Brennstoffzellenfahrzeuge, obwohl die EPA prognostiziert, dass diese Zahl bis 2022 auf 8 % steigen wird.

Toyota-Motor der mit seinem Prius das Hybridsegment populär gemacht hat, wurde von einigen Politikern und Umweltschützern dafür kritisiert, dass er nicht schneller auf Elektrofahrzeuge umgestiegen ist.

Toyota, das in Bezug auf Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen besser als der Branchendurchschnitt abschneidet, hat argumentiert, dass Hybridfahrzeuge für einige Verbraucher auf absehbare Zeit die bessere Wahl sind. Das Unternehmen argumentiert, dass es acht 40-Meilen-Plug-in-Hybride für jedes 320-Meilen-Batterie-Elektrofahrzeug produzieren und bis zum Achtfachen des in die Atmosphäre emittierten Kohlenstoffs einsparen kann.

Vertreter von Toyota, GM und Ford reagierten nicht sofort auf eine Stellungnahme.