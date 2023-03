Met de ruil van vrijdag verhief Bears algemeen directeur Ryan Poles zichzelf naar een nieuwe competitie.

Hij is nu een serieuze speler op het hoogste niveau van de NFL, en iedereen die denkt dat er niet meer deals komen, let waarschijnlijk niet op.

Meerdere rapporten geven aan dat Polen de nummer 1 algemene keuze in het ontwerp van 2023 naar de Carolina Panthers zullen sturen. In ruil daarvoor ontvangen de Bears de nr. 9 algemene keuze en de nr. 61 algemene keuze in de draft van dit jaar, een eerste ronde keuze in 2024, een tweede ronde keuze in 2025 en Panthers star wide receiver DJ Moore.

De Panthers plaatsten Moore in 2018 als 24e overall. De aluin uit Maryland zit al vijf jaar in de competitie en wordt pas dit seizoen 26. Moore tekende voorafgaand aan het seizoen 2022 een contractverlenging, wat betekent dat hij met nog drie jaar te gaan naar Chicago komt.

( Wie is de nieuwe Chicago Bears WR DJ Moore? )

Niemand zal beweren dat de Polen iets minder dan het losgeld van een koning hebben gekregen door drie keuzes in de eerste ronde te krijgen – Moore heeft zijn status in de eerste ronde ruimschoots gehaald – en twee keuzes in de tweede ronde voor de nummer 1 algemene keuze.

Hoewel Polen dit laagseizoen waarschijnlijk meer talent zal toevoegen als brede ontvanger, kan hij zich nu concentreren op verdedigende en aanvallende linemen, veiligheid, tight end en linebacker en hoeft hij zich geen zorgen te maken dat hij onder zijn passcatchers te kort komt.

Hoewel het team bijna overal behoeften heeft, lijdt het geen twijfel dat een of twee grote pass-rushers hun grootste behoefte zijn. Met de onzekerheid rond topprospect Jalen Carter die waarschijnlijk tot ver in het begin van de draft zal aanhouden, is de kans groot dat de ene, twee of alle drie de topprospects nog steeds beschikbaar zullen zijn wanneer de Bears op nummer 9 op de klok staan. .

Met de nummers 9, 55 en 61 in de eerste twee rondes – evenals nummer 65 in de derde ronde en twee keuzes in elk van de vierde, vijfde en zevende ronde – heeft Polen ook een schat aan troeven om weer omhoog te gaan of ruil opnieuw en voeg meer kwaliteitsstukken toe.

Ten slotte is er het belangrijkste deel van het verhaal: noch de Bears, noch de Panthers zullen dit seizoen hun verbouwing voltooien.

En met twee selecties in de eerste ronde volgend seizoen – beide waarschijnlijk top 10-selecties – en twee selecties in de tweede ronde in 2025, als Justin Fields tegen het einde van dit seizoen niet wordt wat het team hoopt, hebben ze meer dan genoeg kapitaal om een ​​deal te sluiten om volgend jaar een top quarterback-prospect te vinden voor minder dan de Panthers zojuist hebben betaald om de nummer 1 keuze van de Bears over te nemen.

Niets is perfect of gegarandeerd als het gaat om het concept, gratis agentschap of transacties. Een legitieme zorg is dat Moore zijn minst productieve seizoen sinds zijn rookiejaar na uitstekend van 2019-21 achter de rug heeft. Maar het was ook niet echt een slecht jaar, en Moore is buitengewoon gezond geweest. Hij miste slechts twee wedstrijden in vijf seizoenen, waaronder geen vorig jaar.

Er komt natuurlijk nog veel meer aan en de komende paar maanden zullen erg leuk worden voor Bears-fans.

Polen begon vrijdag uitstekend met een deal die iedereen reden geeft om opgewonden te zijn om te zien wat hij nu gaat doen.