GM investiert in neue V-8-Gasmotoren und EV-Komponenten

Fließbandarbeiter arbeiten am Fahrgestell von General Motors-Pickup-Trucks in voller Größe im Flint-Montagewerk am 12. Juni 2019 in Flint, Michigan.

FLINT, Mich. — General Motors plant, fast 1 Milliarde US-Dollar in vier US-Werke zu investieren, um die Produktion von Komponenten für Elektrofahrzeuge sowie die nächste Generation von V-8-Motoren zu unterstützen, die signalisieren, dass gasbetriebene Lastwagen und Hochleistungsautos auf absehbare Zeit hier sind.

Die Investition in Höhe von 918 Millionen US-Dollar, die GM am Freitag angekündigt hat, erfolgt trotz der Pläne des Autoherstellers, bis 2035 ausschließlich vollelektrische Verbraucherfahrzeuge anzubieten. Dies ist das jüngste Beispiel für ältere Autohersteller wie GM, die ihre aktuelle Fahrzeugpalette mit aufstrebenden Elektrofahrzeugen ausbalancieren müssen.

„Unser Engagement gilt zweifellos einer reinen Elektro-Zukunft“, sagte Gerald Johnson, globaler Leiter der GM-Fertigung, gegenüber Reportern nach der Ankündigung. „Wir wissen, dass das einen Horizont hat, und zwischen hier und da gibt es viele Verbrennungsmotor-Kunden, die wir nicht verlieren wollen.“

Ein Großteil der Investition – 579 Millionen US-Dollar – wird in die Vorbereitung des Flint Engine Operations-Werks von GM in Michigan für die sechste Generation der Small-Block-V8-Gasmotorenfamilie des Autoherstellers fließen.

Die Motoren werden in einigen der rentabelsten Produkte des Autoherstellers eingesetzt, wie etwa in seinen großen Pickups und SUVs. Sie wurden auch in einigen Hochleistungsautos von Cadillac und Chevrolet verwendet.

GM sagte, dass die Arbeiten am Werk in Flint sofort beginnen werden, was signalisiert, dass die V-8-Motoren der nächsten Generation am Horizont stehen. Der Autohersteller lehnte es ab, auf Timing, Leistung und andere Details der Motoren näher einzugehen. Die letzte neue Familie von V-8-Motoren entstand 2013.

Die verbleibenden Investitionen werden laut GM in anderen Teilebetrieben in Michigan, Ohio und New York für gasbetriebene Teile wie Nockenwellen und Krümmer sowie Gussteile zur Unterstützung zukünftiger Elektrofahrzeuge getätigt.

Wie das Unternehmen betonten auch die Führungskräfte der Gewerkschaft United Auto Workers die Notwendigkeit von Investitionen sowohl in traditionelle Betriebe als auch in Elektrofahrzeuge.

„Wird der Elektroantrieb morgen kommen? Ist es noch 10 Jahre entfernt? Sie brauchen immer noch den Verbrennungsmotor, bis die Technologie für die Elektrofahrzeuge perfektioniert ist“, sagte der neu gewählte Vizepräsident der UAW, Mike Booth, gegenüber CNBC.

UAW-Präsident Ray Curry, der sich in einer Stichwahl befindet, um sein Amt zu behalten, sagte, die Gewerkschaft begrüße Investitionen in beiden Bereichen, da sich die Industrie und ihre Arbeitnehmer verändern.

„Wir möchten die Möglichkeit haben, sicherzustellen, dass bestehende Betriebe gestützt werden und dass neue Betriebe, die online gehen, über die Kapitalinvestitionen verfügen, um voranzukommen“, sagte er.

Die Gewerkschaft, die später in diesem Jahr mit GM verhandeln soll, möchte, dass aufstrebende EV-Arbeiten genauso eingestuft werden wie ihre traditionellen Motoren- und Antriebsstrangjobs. Im Gegensatz dazu hat das Unternehmen die Notwendigkeit zum Ausdruck gebracht, einen Großteil der Arbeit in einer niedrigeren Lohnklasse zu leisten, um wettbewerbsfähig zu sein.

Booth, der die GM-Einheit der UAW leitet, bezeichnete die Investition vom Freitag als „große Sache“, sagte aber, sie habe keinen Einfluss auf die bevorstehenden Verhandlungen.