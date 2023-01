GM hat mit der Produktion des Hummer EV SUV begonnen

Laut Nicole Schmitz, einer Sprecherin des Unternehmens, hat General Motors in seiner Factory Zero in Michigan mit der Produktion des Hummer EV SUV begonnen. Die Detroit-Presse berichtete am Montag, dass Kunden ihre Bestellungen bis zum Ende des ersten Quartals erhalten könnten. Das stimmt mit den häufig gestellten Fragen von GM überein, die besagen, dass der SUV „Anfang 2023“ erhältlich sein wird.

Das macht es dann etwas ironisch, dass GM eine Pressemitteilung darüber herausgab, wie es Erlöse aus dem Verkauf des ersten Serien-SUV Hummer bei einer Auktion an eine Wohltätigkeitsorganisation namens „Tread Lightly!“ Spendet. das darauf abzielt, „die Bedürfnisse der Menschen, die sich an der Erholung im Freien erfreuen, mit der Notwendigkeit in Einklang zu bringen, gesunde Ökosysteme und blühende Wildtierpopulationen im ganzen Land zu erhalten“. Während ich definitiv froh bin zu hören, dass die gemeinnützige Organisation 500.000 US-Dollar erhalten wird, glaube ich nicht, dass irgendjemand in der Lage sein wird, in einem Hummer EV SUV auf die leichte Schulter zu nehmen.