Mary Barra, CEO von General Motors, sagte, sie sei „frustriert“ über den Autoarbeiterstreik, der über Nacht begann, und sagte, ihr Unternehmen habe ein „sehr überzeugendes Angebot“ für die Gewerkschaft.

„Ich denke, wir haben ein Angebot, das bei unseren Leuten Anklang findet“, sagte Barra gegenüber Vanessa Yurkevich von CNN und sagte, dass das Angebot Gehaltserhöhungen von bis zu 21 %, Arbeitsplatzsicherheit und Gesundheitsversorgung umfasst. „Unser Team ist bereit, am Tisch zu sitzen … und wir brauchen die Führung der UAW, die sich wieder an den Tisch setzt, damit wir diese Probleme lösen und die Menschen wieder an die Arbeit bringen können.“

Doch Barra wehrte sich gegen den Vorwurf der Gewerkschaft, dass die Arbeitnehmer eine faire Lohnerhöhung anstrebten, die fast ihren Lohnerhöhungen der letzten Jahre entsprechen würde, und verwies auf die Gewinnbeteiligung der Arbeitnehmer, die in den letzten Jahren Rekordhöhen erreicht habe. Sie sagte auch, dass die Forderungen der Gewerkschaft „realistisch“ sein sollten und nicht mehr als 100 Milliarden US-Dollar betragen sollten, was mehr als dem Doppelten der Marktkapitalisierung von GM entspricht.

„Wenn Sie mehr verlangen, als das Unternehmen verdient, ist das meiner Meinung nach keine gute Position“, sagte Barra deutlich. „Ich denke, wir sind in einer guten Position, dies zu schaffen.“

Am frühen Freitag streikte die Gewerkschaft United Auto Workers gegen General Motors, Ford und Stellantis, das erste Mal in ihrer Geschichte, dass sie alle drei gewerkschaftlich organisierten amerikanischen Autohersteller gleichzeitig streikte.

Die Arbeiter verließen drei Werke – jeweils eines der drei großen Autohersteller – in Missouri, Michigan und Ohio. Die Streikposten wurden von Gewerkschaftsmitgliedern, die Schilder schwenkten, mit Jubel begrüßt.

Die UAW bezeichnete ihren gezielten Streik gegen drei Werke als „Stand-Up-Streik“ und bezeichnete ihn als einen strategischen „neuen Ansatz“ zur Kündigung.

Insgesamt haben weniger als 13.000 der 145.000 UAW-Mitglieder ihren Job aufgegeben, was weniger umfangreich ist als noch vor zwei Tagen erwartet, als sich herausstellte, dass alle 145.000 UAW-Mitglieder in den drei Unternehmen an den Streikposten stehen könnten. Das wäre der landesweit größte Streik aktiver Arbeiter seit 25 Jahren gewesen.

Der Streik kam, nachdem sich die Autohersteller über die ehrgeizigen Forderungen der Gewerkschaft nach höheren Löhnen, Sozialleistungen und Arbeitsplatzschutz für ihre Mitglieder lustig gemacht hatten. Da alle drei Autohersteller Rekord- oder Beinahe-Rekordgewinne meldeten, versuchte die Gewerkschaft, viele Vorteile zurückzuerobern, die sie vor mehr als einem Jahrzehnt aufgeben musste, als die Unternehmen unter Geldmangel litten und am Rande des Bankrotts standen.