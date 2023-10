Nick „Nickmercs“ Kolcheff hat kürzlich einen Bericht über einen achtstelligen Deal mit dem Twitch-Rivalen Kick unterzeichnet. In einem aktuellen Livestream wurde der Faze-Clan Miteigentümer und beliebter Ruf der Pflicht Der Streamer sagte, dass er im Rahmen seines neuen Vertrags Glücksspiel-Streams betreiben werde. „Die erste Frage, die ich gesehen habe, war: ‚Nick, machst du Glücksspiel-Streams?‘“, sagte er während seines ersten Kick-Streams. „Wir werden auf jeden Fall ein bisschen spielen. Es ist Teil des Vertrags.“

Nickmercs sagte auch, dass er „einen anderen Ort“ außerhalb der USA gefunden habe, um die Glücksspiel-Streams zu betreiben, da Stake.com keine Lizenz für den Betrieb in den Vereinigten Staaten habe.

Kick.com ist die Heimat von Adin Ross, einem Streamer, der dafür bekannt ist, Kontroversen zu provozieren, indem er bekannte weiße Rassisten wie Nick Fuentes ins Rampenlicht stellt und Anti-LGBTQ+-Gesprächsthemen vertritt. Anfang des Jahres wurde einem Streamer ein eintägiges Verbot auferlegt, nachdem er sich selbst beim Oralsex gestreamt hatte, während ein anderer Streamer wegen eines „gruseligen“ Livestreams, in dem eine Begegnung mit einer Sexarbeiterin mit versteckten Kameras gefilmt wurde, in die Kritik geriet. Obwohl die Plattform seit etwas mehr als einem Jahr in Betrieb ist, gab sie gerade bekannt, dass sie die Möglichkeit hinzugefügt hat, Streams bei Verstößen gegen Richtlinien zu melden.