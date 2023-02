Glücklicher Spieler in Washington gewinnt Powerball-Preis in Höhe von 747 Millionen US-Dollar

DES MOINES, Iowa (AP) – Jemand im Bundesstaat Washington hat am Montagabend große Chancen überwunden, um einen geschätzten Powerball-Jackpot von 747 Millionen US-Dollar zu gewinnen.

Die Gewinnzahlen waren 05, 11, 22, 23, 69 und der Powerball 07.

Lotteriebeamte haben nicht sofort einen Gewinner bekannt gegeben, aber die Powerball-Website sagt, dass es einen Jackpot-Gewinner im Bundesstaat Washington gab. Die Website sagt auch, dass der Jackpot für die nächste Ziehung am Donnerstag auf 20 Millionen Dollar gefallen ist.

Es war der erste Powerball-Jackpot-Gewinn seit dem 19. November 2022. Diese Siegesserie ließ den Preis immer größer werden, bis er zum neuntgrößten in der Geschichte der USA wurde.

Der Jackpot von 747 Millionen US-Dollar am Montag ist für einen Gewinner, der sich für eine Rente entscheidet, die über 29 Jahre gezahlt wird. Höhere Zinssätze haben es ermöglicht, die Rentenzahlungen im Vergleich zu früheren Jackpots zu erhöhen, als die Zinssätze niedriger waren.

Die meisten Gewinner bevorzugen Bargeld, das für die Ziehung am Montagabend 403,1 Millionen US-Dollar betragen würde.

Die miserablen Chancen des Spiels von 1 zu 292,2 Millionen sind darauf ausgelegt, große Preise zu erzielen, die mehr Spieler anziehen. Diese Strategie hat in letzter Zeit sicherlich funktioniert, da jemand in Maine im Januar einen Mega Millions-Preis in Höhe von 1,35 Milliarden US-Dollar gewann und ein kalifornischer Spieler im vergangenen November einen Rekord-Powerball-Jackpot in Höhe von 2,04 Milliarden US-Dollar knackte. Niemand hat einen dieser Preise beansprucht.

Powerball wird in 45 Bundesstaaten sowie in Washington, DC, Puerto Rico und auf den Amerikanischen Jungferninseln gespielt.

Die Associated Press