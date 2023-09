Der Spezialeinheiten: Der härteste Test der Welt Star der zweiten Staffel – wer teilt und 14 Monate alt Zane mit Sharna und ist Vater seiner und seiner Ex Vanessa Marcilist 21 Jahre alt Kassius– dachte auch über die Gesamtverantwortung bei der Kindererziehung nach.

„Für mich erzieht man zukünftige Erwachsene. Das bringt also viel mit sich und das macht für mich das Konzept der Elternschaft so schwierig“, sagte Brian. „Weil es so ist. Es ist das Aufwachen am Morgen, das Zubereiten des Frühstücks, es sind schwierige Gespräche über Dinge, es geht in die Schule, es ist das Erledigen der Hausaufgaben danach. Es hilft diesen Kindern wirklich moralisch dabei, diese Fähigkeiten zu erlernen, die sie dann erwerben können.“ Erwachsensein mit ihnen, weil du nicht ewig mit ihnen zusammen sein wirst.“

Brian hat sich bereits zuvor positiv über seine gemeinsame Erziehungsbeziehung mit Megan geäußert. „Wir erziehen wirklich gut zusammen“, sagte er zu E! Neuigkeiten letzten Oktober. „Und wir streiten uns nicht mit den Kindern um die Zeit. Wir versuchen, die Feiertage zwischen Heiligabend und Heiligabend abzuwechseln.“

Er fügte hinzu: „Aber wir sind offen für Veränderungen. Ich bin mir sehr bewusst – und sie auch –, dass unsere Zeitpläne verrückt sind. Wenn wir also Zeit haben, schätzen wir sie. Das ist eine erstaunliche Sache und wir unterstützen den anderen.“ Eltern haben Zeit.“