Nach der Schließung der Galeria Kaufhof-Filiale, dem auf den Prüfstand gestellten Geschäft des Einzelhandelsunternehmens Depot und der unsicheren Zukunft des Modehauses Sinn überrascht nun eine weitere Nachricht in Wesel: Der vor gut anderthalb Jahren eröffnete und für rund 30 Millionen Euro sanierte Globus-Markt in der Rudolf-Diesel-Straße soll geschlossen werden. Das teilte das Unternehmen mit Sitz im saarländischen St. Wendel am Donnerstagnachmittag mit. Von einer möglichen Schließung sind zudem vier weitere Filialen betroffen. Die Mitarbeiter wurden am Vormittag informiert.