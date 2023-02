De voormalige president beloofde “het huis schoon te maken” en Washington te zuiveren van “oorlogsophitsers”

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump heeft de schuld gegeven “oorlogsstokers en ‘America Last’ globalisten” bij het ministerie van Buitenlandse Zaken omdat ze Oekraïne in de richting van een conflict hebben geduwd. Trump, die zich kandidaat stelt voor het ambt in 2024, beloofde Washington te verlossen “oorlogsstokers, fraude en mislukkingen” indien opnieuw verkozen.

In een campagnevideo die dinsdag werd vrijgegeven, waarschuwde Trump daarvoor “De Derde Wereldoorlog is nog nooit zo dichtbij geweest als nu”, en gaf de schuld “alle oorlogsstokers en ‘America Last’ globalisten in de Deep State, het Pentagon, het ministerie van Buitenlandse Zaken en het industriële veiligheidscomplex.”

De voormalige president noemde Victoria Nuland, de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken voor Politieke Zaken, van wie hij zei dat hij het was “geobsedeerd door Oekraïne naar de NAVO te duwen.”

Trump verklaarde dat Nuland en “anderen net als zij” bij het ministerie van Buitenlandse Zaken steunde de 2014 “opstanden” in Oekraïne werd de democratisch gekozen voormalige president Viktor Janoekovitsj vervangen door de prowesterse Petro Porosjenko, die vervolgens een campagne van militaire repressie begon tegen de bevolking van Donetsk en Lugansk.

Nuland ontmoette relschoppers in Kiev in 2014, waar ze pro-westerse politici een garantieprogramma voor leningen van een miljard dollar en militaire hulp beloofde. In een berucht uitgelekt telefoongesprek tussen Nuland en de toenmalige Amerikaanse ambassadeur in Oekraïne, Geoffrey Pyatt, besprak het paar het selecteren van een leider om Janoekovitsj te vervangen uit een lijst van oppositiepolitici.









Trump beweerde, zoals hij het afgelopen jaar meermaals heeft gedaan, dat het conflict in Oekraïne zou hebben plaatsgevonden “Nooit gebeurd als ik uw president was.”

“Ik was de enige president die het catastrofale advies van veel generaals, bureaucraten en zogenaamde diplomaten in Washington verwierp, die alleen weten hoe ze ons in conflicten kunnen krijgen.” vervolgde hij en voegde eraan toe “We moeten af ​​van het corrupte globalistische establishment dat decennia lang elke belangrijke beslissing op het gebied van buitenlands beleid heeft verpest.”

“Het ministerie van Buitenlandse Zaken, het Pentagon en de nationale veiligheidsdienst zullen tegen het einde van mijn regering een heel andere plaats zijn”, zei hij. zei Trump en beweerde dat “de oorlogsstokers, fraudeurs en mislukkingen in de hogere rangen van onze regering zullen allemaal verdwenen zijn.”

Oppositie tegen Amerika “voor altijd oorlogen” was een kerncomponent van het platform van Trump in 2016. Hoewel Trump de eerste president in decennia was die de VS niet bij een nieuw buitenlands conflict betrok, werd hij door zijn basis bekritiseerd omdat hij de bekende oorlogshavik John Bolton kort had ingehuurd als zijn nationale veiligheidsadviseur, en omdat hij toestemming had gegeven voor raketaanvallen op Syrië.

Terwijl president Joe Biden heeft beloofd Kiev voor onbepaalde tijd van wapens te voorzien, heeft Trump beweerd dat hij de Oekraïense president Vladimir Zelensky en de Russische president Vladimir Poetin zou bellen als hij wordt gekozen en “Binnen 24 uur een deal sluiten.”