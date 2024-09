Die Bewegung Freitags für die Zukunft Kritik an der deutschen Klimapolitik kommt von der CDU. Nachdem sich bei der Bundestagswahl 2021 die meisten Parteien zum Klimaschutz bekannt hätten, „erleben wir jetzt eine Kehrtwende“, sagte Carla Reemtsma, Sprecherin von Fridays for Future Deutschland, im Bayerischen Rundfunk. Besonders bedenklich sei, wenn CDU-Chef Friedrich Merz den Klimaschutz als überbewertet bezeichne. Das führe zu Verunsicherung.

Im Rahmen eines globalen Klimastreiks ruft Fridays for Future für diesen Freitag zu Demonstrationen an über hundert Orten in Deutschland auf. Unter dem Motto #NowForFuture fordert die Bewegung einen schnellen Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas sowie ein Ende der Investitionen in fossile Brennstoffe.

Geplant sind Proteste in Berlin, Hamburg, Köln und in kleineren Städten wie Wiesloch, Freiberg und Hanstedt. International sind Aktionen in Ländern wie Spitzbergen, Ägypten und Bangladesch geplant. Reemtsma sagte, diese Proteste seien wichtig, um Veränderungen herbeizuführen.