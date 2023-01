Globaler Bericht hebt Zusammenhang zwischen Korruption und Gewalt hervor

BERLIN (AP) – Der größte Teil der Welt versagt weiterhin bei der Bekämpfung der Korruption, wobei 95 % der Länder seit 2017 wenig bis gar keine Fortschritte gemacht haben, wie eine genau beobachtete Studie einer Anti-Graft-Organisation am Dienstag ergab.

Der Corruption Perceptions Index 2022 von Transparency International, der laut Experten und Geschäftsleuten die Wahrnehmung von Korruption im öffentlichen Sektor misst, stellte auch fest, dass Regierungen, die von Korruption behindert werden, nicht in der Lage sind, die Menschen zu schützen, während die öffentliche Unzufriedenheit eher in Gewalt umschlägt.

„Korruption hat unsere Welt zu einem gefährlicheren Ort gemacht. Da es den Regierungen insgesamt nicht gelungen ist, dagegen vorzugehen, schüren sie die derzeitige Zunahme von Gewalt und Konflikten – und gefährden Menschen überall“, sagte Delia Ferreira Rubio, Vorsitzende von Transparency International.

„Der einzige Ausweg besteht darin, dass die Staaten die harte Arbeit leisten und die Korruption auf allen Ebenen ausrotten, um sicherzustellen, dass die Regierungen für alle Menschen arbeiten, nicht nur für einige wenige Eliten“, fügte sie hinzu.

Der Bericht stuft Länder auf einer Skala von „sehr korrupt“ 0 bis „sehr sauber“ 100 ein. Dänemark gilt dieses Jahr mit 90 Punkten als am wenigsten korrupt, Finnland und Neuseeland folgen beide mit 87 Punkten. Starke demokratische Institutionen und Die Achtung der Menschenrechte mache diese Länder auch zu den friedlichsten der Welt, heißt es in dem Bericht.

Der Bericht zeigt jedoch auch, dass Westeuropa zwar nach wie vor die Region mit den besten Ergebnissen ist, einige seiner Länder jedoch besorgniserregende Anzeichen eines Niedergangs zeigen.

Das Vereinigte Königreich fiel um fünf Punkte auf 73 – die niedrigste Punktzahl aller Zeiten. Dem Bericht zufolge haben eine Reihe von Skandalen von öffentlichen Ausgaben bis hin zu Lobbyarbeit sowie Enthüllungen über ministerielles Fehlverhalten beklagenswerte Unzulänglichkeiten in den politischen Integritätssystemen des Landes hervorgehoben. Auch das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Politik sei besorgniserregend gering, hieß es.

Länder wie die Schweiz mit 82 und die Niederlande mit 80 Punkten zeigen angesichts der Besorgnis über schwache Integrität und Lobbying-Regelungen Anzeichen eines Niedergangs – obwohl ihre Punktzahlen im Vergleich zum Rest der Welt nach wie vor hoch sind.

In Osteuropa gilt die Korruption weiterhin als weit verbreitet, da viele Länder historische Tiefstände erreicht haben.

Insbesondere Russland wurde als eklatantes Beispiel für die Auswirkungen von Korruption auf Frieden und Stabilität hervorgehoben.

Der Einmarsch des Landes in die Ukraine vor fast einem Jahr sei eine deutliche Erinnerung an die Bedrohung, die Korruption und die fehlende Rechenschaftspflicht der Regierung für den Weltfrieden und die Sicherheit darstellen, heißt es in dem Bericht. Es fügte hinzu, dass Kleptokraten in Russland, das bei 28 Punkten liegt, ein großes Vermögen angehäuft haben, indem sie Präsident Wladimir Putin Loyalität im Austausch für profitable Regierungsverträge und den Schutz ihrer wirtschaftlichen Interessen versprochen haben.

„Das Fehlen jeglicher Kontrollen von Putins Macht ermöglichte es ihm, ungestraft seine geopolitischen Ambitionen zu verfolgen“, schloss der Bericht. „Dieser Angriff hat den europäischen Kontinent destabilisiert, die Demokratie bedroht und Zehntausende getötet.“

Vor der Invasion hatte die Ukraine, die 33 Punkte erzielte, eine niedrige Punktzahl, führte aber wichtige Reformen durch und verbesserte sich stetig. Auch nach Ausbruch des Krieges setzte das Land weiterhin auf Reformen zur Korruptionsbekämpfung. Kriege unterbrechen jedoch normale Prozesse und verschärfen Risiken, so der Bericht, und ermöglichen es korrupten Akteuren, Gelder einzusacken, die für die Wiederherstellung bestimmt sind. Anfang dieses Monats deckten Ermittlungen mutmaßliche Kriegsgewinne durch mehrere hochrangige Beamte auf.

Der Index bewertete 180 Länder und Territorien. Schlusslicht war Somalia mit 12 Punkten; Der Südsudan belegt mit 13 gemeinsam mit Syrien den vorletzten Platz.

Nur acht Länder haben sich im vergangenen Jahr verbessert, darunter Irland mit 77 Punkten, Südkorea mit 63, Armenien mit 46 und Angola mit 33 Punkten.

Der Bericht wies auch darauf hin, dass sich der Südsudan nach Jahrzehnten des Konflikts in einer großen humanitären Krise befindet, in der mehr als die Hälfte der Bevölkerung von akuter Ernährungsunsicherheit betroffen ist – und Korruption die Situation verschlimmert.

Im 16-jährigen Jemen, wo Korruptionsbeschwerden vor acht Jahren zum Ausbruch des Bürgerkriegs beigetragen haben, heißt es in dem Bericht, dass der Staat zusammengebrochen ist und zwei Drittel der Bevölkerung ohne ausreichende Nahrung zurückgelassen haben, was zu einer der schlimmsten humanitären Krisen der Welt geworden ist .

Der seit 1995 erstellte Index wird anhand von 13 verschiedenen Datenquellen berechnet, die die Wahrnehmung der Korruption im öffentlichen Sektor durch Geschäftsleute und Länderexperten liefern. Zu den Quellen gehören die Weltbank, das Weltwirtschaftsforum sowie private Risiko- und Beratungsunternehmen.

Kirsten Grieshaber, The Associated Press