Die Welt blättert durch Klimaaufzeichnungen, während Wissenschaftler Alarm schlagen: Die Wahrscheinlichkeit wächst, dass 2023 das heißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen sein könnte und die Klimakrise unser Wetter auf eine Weise verändern könnte, die sie noch nicht verstehen.

Und sie halten sich nicht zurück – „außergewöhnlich“, „erschreckend“ und „Neuland“ sind nur einige der Arten, wie sie den jüngsten Anstieg der globalen Temperatur beschrieben haben.

Diese Woche stieg die durchschnittliche Tagestemperatur des Planeten auf Höchstwerte, die in den modernen Aufzeichnungen zweier Klimabehörden in den USA und Europa nicht zu sehen sind.

Während die Aufzeichnungen auf Daten basieren, die nur bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts zurückreichen, sind sie „mit ziemlicher Sicherheit“ die wärmsten, die der Planet über einen viel längeren Zeitraum gesehen hat – „wahrscheinlich mindestens 100.000 Jahre zurückreichend“, so Jennifer Francis, leitender Wissenschaftler am Woodwell Climate Research Center.

Und sie waren bei weitem nicht die einzigen Klima-Superlative, über die Wissenschaftler dieses Jahr berichteten.

Laut einem Bericht des Copernicus Climate Change Service der Europäischen Union erlebte die Welt im vergangenen Monat mit „erheblichem Abstand“ den wärmsten Juni seit Beginn der Aufzeichnungen.

Die Meereswärme ist aus den Charts verschwunden, und die Oberflächentemperaturen erreichten im letzten Monat Rekordwerte für Juni. In Teilen des Nordatlantiks kam es zu einer „beispiellosen“ Hitzewelle im Meer, bei der die Temperaturen bis zu 5 Grad Celsius (9 Grad Fahrenheit) höher waren als üblich.

Und in der Antarktis, wo die Temperaturen für diese Jahreszeit weit über dem Durchschnitt liegen, sank das Meereis auf Rekordtiefstände, was Wissenschaftler mit den warmen Gewässern vor dem Indischen, Pazifischen und Atlantischen Ozean in Verbindung bringen.

Die Welt „betritt ein Neuland“, sagte Carlo Buontempo, der Regisseur von Copernicus, gegenüber CNN. „So etwas haben wir noch nie in unserem Leben gesehen.“

Während Wissenschaftler sagen, dass die Aufzeichnungen alarmierend sind, sind die meisten davon nicht überrascht – obwohl ihre Warnungen aus Frustration jahrzehntelang größtenteils ignoriert wurden.

„Das ist genau das, was wir schon lange erwartet haben“, sagte Francis gegenüber CNN.

Was die Welt erlebt, sind die Auswirkungen der globalen Erwärmung in Kombination mit dem Klimaphänomen El Niño – dessen Ankunft die Weltorganisation für Meteorologie am Mittwoch offiziell bestätigt hat.

Es funktioniert so: Während die Welt fossile Brennstoffe verbrennt und die den Planeten erhitzende Umweltverschmutzung ausstößt, erwärmen sich die globalen Temperaturen stetig. Dies führt zu intensiveren Hitzewellen und einer Vielzahl anderer Auswirkungen, wie etwa extremeren Wetterbedingungen, schmelzende Gletscher und steigender Meeresspiegel.

Überlagert werden diese langfristigen Erwärmungstrends durch natürliche Klimaschwankungen, von denen die bedeutendsten La Niña mit kühlender Wirkung und El Niño mit wärmender Wirkung sind.

„Wir haben also eine natürlich warme Welt und das immer heißere Signal des Klimawandels“, sagte Friederike Otto, Dozentin für Klimawissenschaften am Grantham Institute for Climate Change and the Environment im Vereinigten Königreich.

Auch wenn die Rekordtemperaturen zu erwarten gewesen wären, hat das Ausmaß, in dem einige gebrochen wurden, einige Wissenschaftler überrascht.

Dass dieser Juni ein halbes Grad wärmer war als ein typischer Juni, „ist für einen globalen Temperaturrekord einfach außergewöhnlich“, sagte Buontempo. Normalerweise werden diese Rekorde – bei denen es sich um Durchschnittstemperaturen auf der ganzen Welt für den gesamten Monat handelt – um ein Zehntel oder sogar Hundertstel Grad unterboten.

Wieder andere wurden von der Natur extremer Wetterereignisse überrascht.

„Wir hatten damit gerechnet, dass es weltweit immer häufiger zu Hitzewellen, Überschwemmungen und Dürren kommen würde. Aber es ist die Intensität einiger dieser Ereignisse, die ein wenig überraschend ist“, sagte Peter Stott, wissenschaftlicher Mitarbeiter für Klimaattribution am britischen Met Office.

Es gebe „eine zunehmende Sorge, dass der Klimawandel nicht ganz so linear verläuft, wie wir vielleicht gedacht hätten“, sagte er gegenüber CNN. Wissenschaftler versuchen herauszufinden, ob sich die Wettermuster selbst ändern könnten, wodurch Hitzewellen viel intensiver werden, als Klimamodelle vorhersagen.

Während Wissenschaftler noch keine endgültige Aussage treffen können, sagen einige, dass dieses Jahr zumindest auf dem besten Weg ist, das wärmste Jahr aller Zeiten zu werden.

Die Sterne richten sich auf den Fall des Rekords aus. Historisch gesehen neigen die globalen Hitzerekorde dazu, zu stürzen in El Niño-Jahren, und der aktuelle Rekordhalter 2016 fiel mit einem starken El Niño zusammen.

Im Mai bezifferte eine Berkeley Earth-Analyse die Wahrscheinlichkeit, dass das Jahr 2023 das heißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen wird, auf 54 %. Da sich der letzte Monat als der heißeste Juni aller Zeiten erwies, wird dieser Prozentsatz steigen, sagte Robert Rohde, ein leitender Wissenschaftler bei Berkeley Earth.

Um wie viel, sei noch ungewiss, sagte er gegenüber CNN, „aber es sieht eher danach aus, dass 2023 ein Rekordjahr wird.“

Mithilfe von Aufzeichnungen behält die Welt die Klimakrise im Auge. Einige Wissenschaftler warnen jedoch davor, dass die Aufmerksamkeit, die diesen großen Zahlen gewidmet wird, die realen Gefahren, die sie verstärken, in den Schatten stellen kann: Hitzewellen, Überschwemmungen und Dürren werden mit der Erwärmung der Erde viel häufiger, schwerwiegender und länger anhaltend.

„Es ist ziemlich frustrierend“, sagte Otto. Die Welt hängt an Blockbuster-Rekorden, aber „diese Hitzerekorde sind keine aufregenden Zahlen“, sagte sie gegenüber CNN. „Sie bedeuten, dass Menschen und Ökosysteme sterben, dass Menschen ihre Lebensgrundlage verlieren, dass landwirtschaftliche Flächen unbrauchbar werden.“

Die Auswirkungen des extremen Wetters auf den Menschen waren in diesem Jahr bereits gravierend.

Ende Juni herrschte in Texas und im Süden eine dreistellige Hitzewelle mit extremer Luftfeuchtigkeit, die die Temperaturen noch höher erscheinen ließ und es den Körpern schwerer machte, sich abzukühlen. Die Hitze breitete sich bis nach Mexiko aus, wo extreme Temperaturen zwischen März und Ende Juni mindestens 112 Menschen das Leben kosteten.

China kämpft seit Wochen mit glühenden Temperaturen. In Peking, das mit einer der brutalsten Hitzewellen seit Beginn der Aufzeichnungen konfrontiert ist, stiegen die Temperaturen diese Woche auf über 40 Grad Celsius (104 Grad Fahrenheit).

In Indien haben Teile des Nordens mit der unerbittlichen Hitze zu kämpfen, während im Nordosten des Landes fast eine halbe Million Menschen von schweren Überschwemmungen betroffen waren, die verheerende Erdrutsche auslösten, die Menschenleben forderten.

„All diese Arten von Extremereignissen stimmen absolut mit dem überein, was wir mit zunehmender Häufigkeit erwarten, da wir den Globus immer weiter erwärmen“, sagte Francis.

Und wenn El Niño stärker wird, werden wir wahrscheinlich mehr extreme Wetterereignisse erleben, fügte sie hinzu, nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter, wenn El Niños den größten Einfluss auf das Wetter auf der Nordhalbkugel haben.

„Ich würde sagen, schnall dich an.“

Für Klimaforscher ist dies der „Ich habe es dir gesagt“-Moment, den sie nie wollten.

„Das hätte nicht passieren müssen“, sagte Stott.

Seit Jahrzehnten warnen Wissenschaftler davor, was mit den globalen Temperaturen passieren würde, wenn es der Welt nicht gelingen würde, ihre Gewohnheit auf fossile Brennstoffe aufzugeben und die durch die Erwärmung des Planeten verursachte Verschmutzung einzudämmen. Aber sie blieben unbeachtet, sagte er.

Zu sehen, wie sich der Klimawandel vor uns entfaltet, „ist erschreckend“, fügte er hinzu, denn „das wird immer schlimmer und schlimmer und immer extremer.“ Was wir jetzt sehen, ist also nur ein Vorgeschmack darauf, was passieren könnte, wenn die Bemühungen zur Emissionsreduzierung keinen Erfolg haben.“

Der einzige Lichtblick könnte sein, dass die Aufzeichnungen dazu beitragen, die Alarmglocken schrillen zu lassen und die Menschen davon zu überzeugen, politische Führer zum Handeln zu drängen, sagte Otto. „Ich hoffe, dass vielleicht mehr Menschen erkennen, dass das wirklich passiert und dass es wirklich gefährlich ist.“