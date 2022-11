Glitzernde Weinkorken-Schneeflocke-Weihnachtsverzierung

Dieses Weinkorken-Schneeflocken-Weihnachtsornament ist dieses Jahr die ultimative glitzernde Ergänzung für Ihren Weihnachtsbaum. Es ist eine kostengünstige Möglichkeit, Ihrem Zuhause in dieser Saison festliche Stimmung zu verleihen. Sie können diese Schneeflocken zum Dekorieren verwenden, sie zu Geschenken hinzufügen oder sie einfach alleine verschenken!

Wein-Korken-Schneeflocke-Weihnachtsverzierung

Dieses Weinkorken-Ornament ist ein lustiges Handwerk, das Sie in Urlaubsstimmung versetzen wird. Das Projekt erfordert nur ein paar Weinkorken, etwas Band, Kleber und Glitzer, um eine wunderschöne Ergänzung zu Ihrem Baum zu schaffen, zu verschenken oder um ein Winterwunderland in Ihrem Zuhause zu bauen.

Dieses Winterhandwerk ist so einfach und erschwinglich, dass Sie es für jeden machen können, den Sie kennen! Wenn Sie gerne für die Feiertage mit Kork basteln, sehen Sie sich auch unsere Weinkorken-Schneemann-Ornamente oder diese riesige Liste von Weinkorken-Kunsthandwerken an, die zu jeder Jahreszeit hergestellt werden können. Weihnachten ist einfach die perfekte Zeit, um mit dem Basteln und Upcycling von Gegenständen zu beginnen, um ein bisschen Geld zu sparen!

Womit kann ich den Korken bemalen?

Während Sie die Korken für dieses Handwerk nicht bemalen müssen, kann es eine nette Ergänzung sein, um das Thema passend zu machen. Sie können die Farbe ganz einfach an Ihre Glitzer- und Bandfarben anpassen.

Wenn Sie sich entscheiden, sie zu bemalen, empfehle ich, dies zu tun, nachdem sie zusammengeklebt wurden. Dann kannst du sie mit Farbe besprühen oder eine gute Acryl-Bastelfarbe verwenden. Sie wollen etwas, das dick und stabil ist und nicht auf Wasser basiert. Ich habe sogar Leute gesehen, die übrig gebliebene Hausfarbe drinnen oder draußen verwendet haben. Für einen anderen Look kann eine Farbe mit Glitzer im Lack verwendet werden oder Sie können die Korken auch mit Glitzerspray besprühen.

Kann ich künstlichen Schnee anstelle von Glitzer verwenden?

Unbedingt! Wenn Sie etwas anderes als Glitzer bevorzugen, ist Kunstschnee eine großartige Option. Sprühen Sie den Schnee einfach auf den Korken, nachdem Sie das Ornament zusammengebaut haben.

Es gibt einige Optionen für künstlichen Schnee, einschließlich einer Art Spray in einer Dose oder einer Flasche, die Sie mit einem Pinsel auftragen würden. Sie können sogar den falschen Schaum- oder Schlagstil verwenden, der einfach mit Heißkleber befestigt werden kann.

Was auch immer Sie Ihren Schneeflocken hinzufügen, es geht darum, dass sie zu Ihrem eigenen Dekorthema passen und gegen die Weihnachtslichter an Ihrem Baum funkeln!

Wie hängt man das am besten auf?

Eines der besten Dinge an diesem Ornament ist, dass es bereits ein Band zum Aufhängen hat. Wenn Sie nicht mit dem Band hängen möchten, können Sie natürlich andere Optionen verwenden.

Ein traditioneller Zierhaken funktioniert hervorragend, wenn er durch den oberen Korken gehakt wird. Sie können es sogar mit einer Angelschnur an den Baum oder die Decke hängen, sodass es aussieht, als würde es unsichtbar auf dem Baum schweben. Einfach die Leine um die Korken binden!

Wie kann ich diese Dekoration noch verwenden?

Diese Schneeflocke ist ein wunderschöner Christbaumschmuck, aber das ist nicht die einzige Möglichkeit, sie zu verwenden. Es ist eine schöne Mehrzweck-Ergänzung für Ihre Weihnachtsdekorationen und Geschenke. Im Folgenden finden Sie einige großartige Ideen, um dies zu verwenden, abgesehen davon, dass Sie es an den Baum hängen.

Fügen Sie die Schneeflocken oben auf den Weihnachtsgeschenken hinzu, um die Schleifen zu ersetzen. Einfach auf das Geschenk kleben oder kleben.

Machen Sie mehrere Weinkorken-Schneeflocken und hängen Sie sie in Abständen mit funkelnden Bändern oder Spitzen von Ihrer Decke auf. Wenn Sie sie in verschiedenen Größen und Farben herstellen, kann dies dem Raum wirklich ein tolles Aussehen verleihen.

Fügen Sie sie zu Ihren Mittelstücken, Mantel oder sogar auf einem Kranz hinzu, um sie an Ihrer Urlaubstür oder Wand aufzuhängen. Sie können flach gelegt oder gegen Gegenstände gelehnt werden, und Sie können beide Seiten mit Glitzer bemalen, damit sie funkeln, egal wo sie platziert werden.

Egal, was Sie mit Ihren Schneeflocken machen, sie werden als Teil Ihrer Weihnachtsdekoration großartig aussehen. Viel Spaß beim Basteln mit Freunden und Familie!

Vorräte werden gebraucht

Wie erstelle ich ein Weinkorken-Schneeflocken-Ornament?

9 Korken halbieren.

Ordnen Sie die Korken auf einer ebenen Fläche zu einer Schneeflocke an. Beginnen Sie mit 6 in einem „Kreis“ in der Mitte.

Fügen Sie dann zwei nach außen an jeder „Ecke“ hinzu, um den Schneeflocken-Look zu erzeugen.

Befestigen Sie nun alle mit Heißkleber oder Bastelkleber aneinander, bis die grundlegende Schneeflocke zusammengesetzt ist.

Kleben Sie das Ende des Goldbandes auf die Außenseite eines der Korken und wickeln Sie es dann herum, indem Sie es ganz um den Rand der Schneeflocke herum auf die Korken kleben.

Lassen Sie am Ende ein zusätzliches Band übrig, das Sie umschlagen und als Schlaufe zum Aufhängen des Ornaments festkleben können.

Geben Sie Klebstoff auf die Vorderseite jedes Korkens und streuen Sie Klebstoff über die Oberseite.

Auf beiden Seiten wiederholen, falls gewünscht.

Klopfen Sie überschüssigen Glitzer ab.

Nach dem Trocknen an Ihren Weihnachtsbaum hängen!

Mehr Schneeflockendekorationen

Wenn Schneeflocken und ein Winterwunderland Sie zum Lächeln bringen, sind die folgenden Ideen genau das Richtige für Sie. Zwischen diesen und Ihren eigenen Ergänzungen können Sie einen einzigartigen Look kreieren, der den Winter schreit und ideal für eine lustige neue Urlaubstradition ist. Fügen Sie diese zu Ihrer Projektliste hinzu, markieren Sie sie für später, drucken Sie die Tutorials aus oder pinnen Sie sie an Ihr Lieblings-Pinterest-Board für die Feiertage, damit sie griffbereit sind!

Ausbeute: 1

Dieses glitzernde Weinkorken-Schneeflocken-Weihnachtsornament ist eine großartige Ergänzung für Ihren Baum, der aus Upcycling-Artikeln hergestellt wurde! Eine lustige Ergänzung, bei der Kinder Ihnen in wenigen Minuten helfen können! Aktive Zeit

15 Minuten Gesamtzeit

15 Minuten Schwierigkeit

Einfach Geschätzte Kosten

$0 Anmerkungen Fügen Sie dem Schneeflocken-Ornament verschiedene Glitzerfarben hinzu, um es Ihrem Dekor anzupassen.

Sie können Ihrer Schneeflocke sogar Miniatur-Schneeflocken-Glitter oder Tischstreustücke hinzufügen, um einen Meta-Look zu erzielen!