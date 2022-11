Glenn Maxwell verpasst Australiens eintägige internationale Serie, nachdem er sich auf der Party das Bein gebrochen hat | Cricket-Nachrichten

Glenn Maxwell wird Australiens bevorstehende eintägige internationale Serie gegen England verpassen, nachdem er sich bei einem ungewöhnlichen Unfall auf einer Party ein gebrochenes Bein zugezogen hat.

Maxwell erlitt am Samstagabend bei einem Vorfall auf der Feier zum 50. Geburtstag eines Freundes einen gebrochenen Schienbein im linken Bein und wurde am Sonntag operiert, um den Knochen wiederherzustellen.

Der 34-Jährige wird voraussichtlich acht bis zwölf Wochen ausfallen, nachdem er Berichten zufolge beim Laufen in einem Hinterhof ausgerutscht ist, während Sean Abbott einberufen wurde, um Maxwell für die Serie mit drei Spielen zu ersetzen.

Maxwell war Teil des australischen Kaders für die Serie mit drei Spielen, die am 17. November begann





„Glenn ist in guter Stimmung“, sagte der australische Auswahlchef George Bailey laut Sydney Morning Herald. „Es war ein unglücklicher Unfall und wir fühlen mit Glenn unter den gegebenen Umständen, da er in seinen letzten Spielen eine großartige Berührung hatte.

„Glenn ist ein entscheidender Teil unserer White-Ball-Struktur und wir werden ihn weiterhin bei seiner Genesung und Rehabilitation unterstützen.“

Die ODI-Serie beginnt am Donnerstag im Adelaide Oval, bevor weitere Spiele am Samstag auf dem Sydney Cricket Ground und am 22. November auf dem Melbourne Cricket Ground stattfinden.

Die Verletzung schließt Maxwell auch davon aus, in der diesjährigen Big Bash League, die am 13. Dezember beginnt, für Melbourne Stars anzutreten, wobei ein Zeitplan für seine Rehabilitation in den kommenden Tagen bestätigt werden soll.

Blair Crouch, General Manager von Stars, sagte: „Glenn ist offensichtlich ein großer Teil der Melbourne Stars und wir wünschen ihm alles Gute für seine Genesung. Er wird zu Beginn der Saison weiterhin ein wichtiger Teil des Clubs sein, während er sich zurückarbeitet bis zur vollen Fitness und wir freuen uns darauf, ihn bald zu sehen.“