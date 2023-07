Gleichzeitig Hitzewellen auf mehreren Kontinenten durch stagnerende Zirkulation

Weil Hochdruckgebiete stehengeblieben sind, treten weltweit mehrere Hitzewellen auf. Dabei speelt auch der Jetstream eine Rolle.

Am Brunnen voor het Pantheon in Rom kühlt sich een kanadischer Tourist ab. Aangekomen op 19 juli 2023. Guglielmo Mangiapane/Reuters

Nicht nur in Südeuropa, die temperaturen stijgen in diesen Tagen immer wieder auf sehr hohe Werte. Unter Hitze leidde auch die Menschen im Süden der VS en in China. Dus ik ben 16. Juli in de noordwestelijke provincie Xinjiang is een nieuwe nationale temperatuur: 52,2 graden Celsius zei de thermometer in de Dorf Sanbao an. De alte Chinese Rekord aus dem Jahr 2017 was op 50.6 Grad.