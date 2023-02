Volgens rapporten zal de familie Glazer niet toegeven aan hun waardering van £ 6 miljard voor Manchester United.

Vrijdagavond was de zachte deadline voor kandidaat-bieders verstreken en was er publieke belangstelling van in ieder geval twee partijen.

AFP The Glazers willen Manchester United verkopen

Sjeik Jassim bin Hamad al Thani uit Qatar, de zoon van de voormalige premier, deed een bod op de volledige eigendom van de club en beloofde enorme investeringen in verschillende investeringen van de club.

Sir Jim Ratcliffe, voorzitter en CEO van INEOS, deed ook een bod op meerderheidsbelang en beloofde ‘de Manchester terug te brengen in Manchester United’.

Het Amerikaanse hedgefonds Elliott Investment Management zou ook interesse hebben getoond, maar zou een volledige overname hebben uitgesloten en financiering voor elke deal kunnen aanbieden.

Er wordt gedacht dat het bod van de sjeik rond de 4 miljard pond ligt, met het bod van Ratcliffe iets daaronder, hoewel hij de Qatarese waardering kan evenaren door 25 procent van de club beschikbaar te stellen voor fans om te kopen.

The Sun zegt dat de Glazers alleen biedingen in overweging nemen die voldoen aan hun waardering van £ 6 miljard van de club.

Een bron dicht bij de situatie heeft laten doorschemeren dat de Glazers hun winst willen maximaliseren en niet zullen toegeven aan hun vraagprijs.

“Het is nog steeds niet duidelijk of de Glazers echt willen verkopen en – als ze dat doen – zal het alleen voor topdollars zijn”, zei de bron.

“Het is mogelijk dat ze in dit stadium meer geïnteresseerd zijn in een gedeeltelijke verkoop dan in een volledige verkoop, omdat dat de club misschien hoger zou kunnen waarderen.

“Wat duidelijk is, is dat ze hun winst willen maximaliseren door tegen hun voorkeursprijs te verkopen of helemaal niet.

“De andere mogelijkheid die niemand verdisconteert, is dat ze simpelweg besluiten dat geen van de biedingen in de buurt komt van wat ze willen en het afblazen, in de hoop dat de marktomstandigheden over een jaar of zo in hun voordeel veranderen.”

www.qib.com.qa Sheikh Jassim beweert een levenslange fan van de club te zijn

De Glazers zijn niet populair geweest in Manchester vanwege hun eigendom van de club en het nieuws dat ze open stonden voor een verkoop werd verwelkomd.

Al Thani is de koploper van Manchester United en wordt verondersteld een levenslange fan van de club te zijn met als doel ze weer succesvol te zien worden.