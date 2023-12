Glatteis orgt für Chaos on den Straßen: Viele Unfälle – SWR Aktuell

Gefährliches Glatteis on den Straßen hat in Teilen Baden-Württembergs zu etlichen Unfällen geführt. Bij de Bodensee zijn er alleen spoorlijnen beschikbaar.

Op de spiegelgladde straten is het op de ochtend van de dienst in Baden-Württemberg dat de overstromingen komen. Sorry, ga verder met het vorstvrije glas. “Er zijn er een paar Tropfen en die kunnen spiegelglad worden”, zei een voorzitter van de Duitse Waterdienst (DWD). Zorg ervoor dat u uw problemen vooraf oplost.

Lkw-Unfall op A7: snelweg richting Süden tijdelijk geblokkeerd

In de nacht auf Dienstag geriet auf der A7 kurz vóór de Anschlussstelle Heidenheim Een gelukkige dag op de besneeuwde weg in de Schleudern, kipptte zur seite en prallte gegen die Böschung. De Anhänger bleef open tot de Fahrbahn stehen, de Fahrer was nu open voor het publiek. The Last Car werd geblokkeerd door de Fahrbahn, de politie blokkeerde de A7 in zuidelijke richting Heidenheim en Giengen en het was een kilometer lange Stau. Na de onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden is de A7 verkeersvriendelijk gemaakt. Een Gefahr voor de Umwelt-wapenstilstand werd door de Polizei nicht bereikt.



































Video opnieuw geladen (18,8 MB | MP4)

Glätte was gezegend met de basis voor een ramp met een verwoestende impact op de ochtend van morgen Maselheim (Kreis Biberach). Eén man zou een laatste wagenhanger en een enkele Mauer-klem worden. Er was een politieagent die de hangers achterliet, maar er stond een vrachtauto op de Glatten Road en er was geen file.

Glatteis on den Straßen: Polizei meldt meer rampen

In de Landkreisen Calw en Freudenstadt lees morgen meer over de politie. Morgen worden we voorbereid op hun Glatteis-Unfällen. In Haiterbach (Kreis Calw) überschlug sich a Mann mit seinem Auto werd gezondheidszorg naar het Krankenhaus gebracht. Etliche Autos en Lastwagen hingen. Die Streudienste waren stundenlang im Einsatz.

In de regio Heilbronn-Franken meldde de politie dat een aantal mensen verdwaald waren. Bij Kirchardt (Landkreis Heilbronn) überschlug sich in de Nacht ebenfalls ein Auto, der Fahrer kam met Schürfwunden davon. Am Dienstagmorgen kam bei Mainhardt (Kreis Schwäbisch Hall) ein Lkw wegen Glatteis ins Rutschen, dat de Landesstraße na Gailsbach volledig bedekt was, bleef niemand achter.

Waarschuwing voor sneeuw in de regio Konstanz – Meer sneeuw of regen

In de wijk Konstanz bestht nach den starken Schneefällen akute Schneebruchgefahr. De meeste wegen konden de sneeuwbelasting door de bomen absorberen. Politie en brandweerlieden konden evacueren, hun gebouwen evacueren en hun bewakers opbouwen, en ze konden hun huizen verwijderen

Bis Mittwochabend is in Teilen Baden-Württembergs erneut schneien. Ik ben het Zwarte Woud rechts van de DWD met bis zu 30 Zentimetern Neuschnee. In de hogere lagen van de zwarte bossen kun je bijkomen met sneeuw, daarnaast kun je genieten van prachtige bomen en een unieke stormachtige omgeving.

In de rest van Baden-Württemberg regent het. Tijdens de nacht tijdens de Donnerstag kunt u vervolgens verder door de straten rijden: een DWD-spreker volgt met aanvullende informatie.

Reizen aan het Bodenmeer zijn duurder

In het weekend met de winterbrunch in Baden-Württemberg voor gladde wegen, verse bloemen en de nodige Oberleitungen verzorgd. Reizen in het zuiden van Baden-Württemberg is een kwestie van service en ook met Einschränkungen-rechten. De spoorlijnen aan het Bodenmeer liggen naast de Zugausfällen.

Zwischen zingen en Konstanz fahren weiterhin keine Züge, geauso wie auf der Seehasstrecke zischen Konstanz en Engen. Der Abschnitt Singen – Konstanz soll voraussichtlich ab Donnerstag wieder befahrbar sein.

Ik reis verder tussen München en Lindau. Außerdem ligt in het Hochschwarzwald dat S1 tussen Titisee en Seebrugg beperkt is. Der Regionalexpress von Singen in Richtung Karlsruhe fährt dafür wieder.

Lindau Na een winterstop tijdens uw verblijf kunt u nooit meer genieten van de treinreis rond de Bodensee. Alles is mogelijk als de lage prijs wordt bereikt.



6:00 ‘s ochtends



SWR4 BW morgen



SWR4 Baden-Württemberg



Bovendien is het Beierse gebied blootgesteld aan de Duitse Wetland Service op de wegen voor goed weer tijdens regen, en in de omgeving van Augsburg. In sommige regio’s zijn er tijdens het schooljaar geen wegafsluitingen. De Münchner Flughafen stelden hun dienst op de ochtend van de Flugbetrieb in op basis van nieuwe eisen. Abs Mittag rollte der Flugverkehr wieder an, alldingsrechtnet der Flughafenbetreiber für the Nachmittag with einem nor strong eingeschränkten Flugplan.