Theessen. Nach einem Unfall auf der Autobahn 2 zwischen Theeßen und Burg (beide Jerichower Land) sind am Dienstag mehrere Gasflaschen an einem Lkw explodiert. Der Auffahrunfall ereignete sich am Dienstagnachmittag in Fahrtrichtung Hannover, wie die Polizei mitteilte. Beide Fahrtrichtungen waren am Nachmittag noch gesperrt. Der Verkehr wird in beide Richtungen von der Autobahn umgeleitet.

Nach Angaben der Polizei waren mehrere Fahrzeuge in den Auffahrunfall verwickelt – mehrere Lkw gerieten in Brand. Nach Angaben der Feuerwehrleitstelle im Jerichower Land hatte einer der Lastwagen Formaldehyd geladen. Dies berichtete erstmals der „Mitteldeutsche Rundfunk“. Formaldehyd wird hauptsächlich verwendet, um Produkte haltbar zu machen. Darüber hinaus wird Formaldehyd als Klebstoff beispielsweise für Möbel, Innenausbau und Fertigbau sowie für Reinigungsmittel verwendet. Es gilt als krebserregend und kann mit Luft explosionsfähige Gemische bilden.

Nach Angaben der Polizei hat ein Lkw-Fahrer offenbar das Ende eines Staus übersehen. Zu möglichen Verletzten machte die Polizei noch keine Angaben. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 12.15 Uhr. Nähere Angaben machte die Polizei zunächst nicht. Der Verkehr werde umgeleitet, hieß es.

RND/hyd/dpa