Glaser könnten es schwierig finden, beim Verkauf von Man United einen Preis zu bekommen

Anfang der Woche tauchten Berichte auf, dass die Glazer-Familie nach neuen Investoren bei Manchester United suchen wird. Dies könnte möglicherweise ein vollständiger Verkauf des Clubs an den Meistbietenden sein. Es ist jedoch schwierig zu bestimmen, wie viel die Glazers mit dem Deal verdienen könnten.

Avram und Joel Glazer gaben zuvor eine Erklärung zu dem möglichen Verkauf ab, in der sie die Fangemeinde von United betonten. „Die Stärke von Manchester United beruht auf der Leidenschaft und Loyalität unserer globalen Gemeinschaft von 1,1 Milliarden Fans und Anhängern“, sagten die Glazers.

„Da wir versuchen, weiter auf der Erfolgsgeschichte des Clubs aufzubauen, hat der Vorstand eine gründliche Bewertung strategischer Alternativen genehmigt“, heißt es in der Erklärung weiter. „Wir werden alle Optionen prüfen, um sicherzustellen, dass wir unseren Fans am besten dienen und dass Manchester United die erheblichen Wachstumschancen maximiert, die dem Verein heute und in Zukunft zur Verfügung stehen.“

Glazers streben eine Rekordverkaufsgebühr für Man United an

Seit der Erklärung gab es Berichte, dass die Familie nach etwa 7,25 Milliarden US-Dollar sucht, um United zu verkaufen. Dies würde die Gebühr zerschlagen, die Todd Boehly und seine Partner Anfang dieses Jahres für Chelsea gezahlt haben. Berichten zufolge gab der amerikanische Geschäftsmann rund 3 Milliarden US-Dollar aus, als sie Chelsea von Roman Abramovich kauften.

Obwohl United mit ziemlicher Sicherheit mehr kosten wird als Chelsea, könnte es für die Glazers schwierig werden, 7 Milliarden Dollar zu bekommen. Die Aktien von United erreichten am Freitag 21,50 US-Dollar, was einem Gesamtwert von etwa 3,5 Milliarden US-Dollar entspricht. Diese Zahl würde auf etwa 4 Milliarden US-Dollar steigen, wenn man die Schulden mit einbezieht.

Jim O’Neill, ein ehemaliger Chefökonom von Goldman Sachs, behauptet, dass eine Bewertung zwischen diesen Zahlen ungefähr richtig erscheinen würde. „Ich kann nicht verstehen, warum United viel mehr als 3,6 Milliarden Dollar wert ist, wenn man alles berücksichtigt, was wir wissen – einschließlich des Geldes, das für den Wiederaufbau benötigt wird“, sagte O’Neill Finanzzeiten. Der Geschäftsmann hat zuvor auch versucht, das Team zu kaufen.

Fanbase ist nicht gleichbedeutend mit hohen Einnahmen

Die Marke United steht außer Frage. Sie haben derzeit eine der größten Fangemeinden der Welt. Es wurde behauptet, dass nur Barcelona und Real Madrid aus Spanien weltweit mehr Fans haben. Trotzdem ist es nicht immer einfach, eine große Anzahl von Fans in Einnahmen umzuwandeln.

Der Jahresumsatz von United ist seit der Kampagne 2018/19 rückläufig. Der Klub hat derzeit auch einen Trikotsponsor, der die Vertragsbedingungen neu verhandeln will. Auch Old Trafford ist renovierungsbedürftig. Diese Probleme, zusammen mit der eindeutigen Notwendigkeit, ernsthafte Mittel in neue Spieler zu investieren, könnten potenzielle Käufer vor dem gemeldeten hohen Preis des Clubs zurückschrecken lassen.

Es werden jedoch viele Interessenten Schlange stehen, um sich nach dem Kauf von United zu erkundigen. Es ist eindeutig eine einmalige Gelegenheit. Dennoch scheint es, dass die Glazers bei einem Verkauf von Man United möglicherweise mit weniger Geld als erwartet auskommen müssen.

FOTO: IMAGO / ZUMA Draht