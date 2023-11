Glätteunfälle am frühen Abend: Twee Massenkarambolagen in Midden-Franken

Innerhalb von 15 minuten rücken Rettungskräfte in Nordbayern zu 2 blijkt Unfällen aus. Sinds de files op de Duitse wegen sinds de aankomst van veertien voertuigen zijn twee mensen om het leven gekomen.

Sinds er twee Massenkarambolagen-wegen in Nederland zijn, zijn acht mensen omgekomen sinds ze vertrokken uit Midden-Franken. Wie de politie heeft, verlorgen gegen 17:50 Uhr ein 35 Years change Autofahrer on schneebedeckter Straße bei Heilsbronn in Landkreis Ansbach aufgrund von nicht gepassster Geschwindigkeit die Controlle über sein Auto. Er is veel verkeer op de Federal Road, wat betekent dat je met een auto kunt reizen en in nog drie auto’s kunt rijden.

De slachtoffers van ongevallen zijn verdwaald en moeten naar een ziekenhuis worden gebracht. Na 46 jaar werd de automobilist na een ernstig verlies aan leven naar een ziekenhuis gebracht. Nog twee ongevallen zullen resulteren in lichte verwondingen en zorg voor poliklinische zorg. De politie schat dat de politie in totaal 100.000 euro in rekening zal brengen.

15 minuten schoppen gaan via een brug over de Gunzenhausen naar een massale carrousel van hun auto’s, die over een Duitse weg gaan. Hier hebben we een automobilist die de verkeerslichten controleert en de auto is kwijt, en de politie is er blij mee.

Om een ​​botsing te voorkomen, laat u een spoor van de auto achter. Last but not least is er een brug over de brug. Nog acht automobilisten kunnen ervoor kiezen om in Folge een auto te hebben zonder deze mee te hoeven nemen, dus dat kan ook. Vier Beeiligte wurden dabeit lichtelijk verloren, hebben wij verder onderzoek in een ziekenhuis kunnen verzorgen. De wegen van de Bergungsbeiten waren lange tijd volledig geblokkeerd door de Federale Weg.

Auch in Sachsen rutschten am Abend meer Autos ineinander. In Leipzig is er druk verkeer op de weg en zijn de transportvoertuigen onderweg en rijden ze op een soepelere vrachtwagen. Er zijn nog drie auto’s beschikbaar. Fünf Personen kunnen zich verlet voelen, teilt die Polizei mit.