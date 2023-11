Glättegefahr op NRW-Straßen: Manche Buslinien komplett eingestellt – Nachrichten – WDR – Nachrichten

Voeg de Schnees en de Glätte toe in Teilen von NRW erneut meer Unfälle. Deze schade wordt in de nacht tot Mittwoch sowieso in de ochtend beperkt door de politie in de eerste linie van Blechschäden.

De Deutsche Wetterdienst werkt voor de Mittwoch-gebietsweise zunächst Schneeschauer, met de vormittag in de tiefen Lagen Schneeregen. De meteorologen waarschuwen voor Glätte.

Glätte im Berufsverkehr

Dat A45 Hagen Richting Gießen is tussen de Kreuz Hagen en Lüdenscheid-Nord wegen Eisglätte beperkt. Dort sinds Streufahrzeuge im Einsatz.

Ik ben Bereich Bielefeld Dit betekent dat er geen gevolgen zullen zijn voor het verlies van mensenlevens, maar er zullen geen verliezen zijn. De politie waarschuwt u morgen A2 voor veilig reizen op de weg in beide richtingen. Morgen staute sich der Verkehr kort op de Schnees, wie is hij.

Ik ben Kreis Mettmann gab es fun Unfälle, manche Einsätze laufen noch. Op der A3 bei Hilden had haast nu er een Spur vrij is – maar we kunnen Diesel gebruiken tijdens oorlog.

Transport en transportdiensten

In de stad Breckerfeld, Ennepetaal, Gevelsberg, Herdecke, Schwelm, SprockhöveIk en Natter Het belangrijkste in het verkeer is morgen. De inhoud van de transportactiviteiten tussen het Ruhrgebied en Duitsland. Gerade in ländlichen Regionen kommen Busse auf dem seifigen Untergrund einfach nicht durch, deshalb gedaald auch bei der Vestischen im Kreis Recklinghausen enkele treinen van over de hele wereld. Aber auch in Städetn gibt is Einschränkunegn. Dus aangezien beide de Ruhrbahn in Essen afzonderlijke lijnen betrokken.

In Dortmund hatten vereiste aanwijzingen voor verder transport. Ben frühen Morgen vier Busse nicht weiter. De politie van Dortmund houdt zich bezig met het verkeer en het verkeer, het reistempo, met een veilige afstand en veilig reizen tijdens de wintervakantie. Wer kan een sollte von Zuhause op zijn werk hebben.









Ongevallen op de A1



Christian Rummel räumt die Straßen | Bildquelle: WDR / Ulf Priester



Auch ik ben Bereich Detmold om de resultaten van het efficiënte werk te bereiken: „ De Duitse strijdkrachten zijn verantwoordelijk voor de verkeersveiligheidsmaatregelen en het is noodzakelijk om de nodige schade aan te richten „, aldus een politietoespraak. Auf der A1 Tussen Ascheberg en Münster-Hiltrup kunt u genieten van een veilig transport met een Leitplanke, der Verkehr floss zwischenzeitlich nu met een Spur, die voorzitter is van de politie in Münster. In het kader van de Münsteraner Polizei is het belangrijk om je bewust te zijn van het feit dat de gevolgen van de Autobahn niet onder de wet vallen, hier is het wel.

Au in Recklinghausen en in Essen Bericht van de politie met aanvullende informatie over onvoorziene omstandigheden. In Recklinghausen kunt u beschikken over een auto met Ampelmast, zodat niemand gemist wordt.



Tips voor de veiligheid van uw auto met gemak en sneeuw | Bildquelle: WDR



Schneepflugfahrer: Viele noch mit Summerreifen unterwegs

Uitzichten op de lange wintervakanties aangezien ze volgens Christian Rummel op de dag van de dienst compleet onvergetelijk waren, tijdens deze dagen met een korte pauze op de wegen in het Hochsauerland. „ Het is steeds langer geleden dat de Leute sindsdien niet meer in de zomerreifen is .“ Er is altijd wel iets te beleven, dat spreekt voor zich Lkw geen van beide ging verder dan de Winter Reifen auf Tour. Solch soorglose Fahrer müssten sich nicht wundern, wenn sie in Schwierigkeiten germen.