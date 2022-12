Gladys Knight, U2, Amy Grant, George Clooney, Tania Leon: NPR

Bildunterschrift umschalten Gail Schulman/CBS

Die Stars kamen am Sonntagabend in Washington, DC, zu den 45. jährlichen Kennedy Center Honors. Gladys Knight, Amy Grant, George Clooney, Tania León und U2 wurden für ihre Beiträge zur amerikanischen Kultur gefeiert.

Julia Roberts, Matt Damon, Don Cheadle, Eddie Vedder, Brandi Carlile und viele andere lobten die Künstler der Veranstaltung. Präsident Biden, First Lady Jill Biden, Vizepräsidentin Kamala Harris und Second Gentleman Douglass Emhoff waren unter den Teilnehmern der Gala.

Nancy Pelosi und ihr Ehemann Paul, der vor einem Monat in ihrem Haus angegriffen wurde, erhielten stehende Ovationen.

Bildunterschrift umschalten Manuel Balce Ceneta/AP

Die Geehrten erhielten am Samstagabend bei einem Abendessen des Außenministeriums Medaillons, bei denen Garth Brooks als Gastgeber fungierte und Außenminister Antony J. Blinken als Ehrenvorsitzender fungierte.

„Letztendlich erinnern uns diese Künstler an unsere gemeinsame Menschlichkeit, dass wir, egal wer wir sind oder woher wir kommen, wir alle von der Kunst bewegt werden können“, sagte Blinken.

Auf dem roten Teppich erinnerte sich Schauspieler George Clooney – ein großer Gladys Knight-Fan – an NPR an einen Moment des Abendessens, bei dem die Preisträger ihre Medaillons erhielten. „Gladys stand auf und sang und, weißt du, nur a cappella fing an zu singen. … Das einzige, was schrecklich war, war, dass ich folgen musste. Also gehen 300 Leute in den Raum, das ist transzendent – ​​und ich ‚ Ich bin wie ‚Gott, das ist schrecklich! Ich muss Gladys Knight folgen!“

Die siebenfache Grammy-Gewinnerin Gladys Knight wuchs in Georgia auf und begann als kleines Mädchen, Gospel zu singen. Sie und ihr Bruder Bubba, ihre Schwester Brenda und zwei Cousins ​​gründeten die ursprünglichen Pips. Der Klassiker Gladys Knight & The Pips war ihr Bruder Bubba und zwei Cousins.

Bildunterschrift umschalten Gail Schulman/CBS

Clooney hat vielleicht nicht die musikalischen Fähigkeiten von Gladys Knight, aber am Sonntag wurde er als Schauspieler, Aktivist und Freund sehr geliebt. Don Cheadle lobte seine Philanthropie. Julia Roberts nannte ihn einen „Renaissance-Mann“, und Matt Damon verspottete ihn.

„Ich weiß, dass viele Leute denken, dass du wie ein Filmstar aussiehst, aber seien wir ehrlich: Es braucht ein ganzes Dorf, um einen Star zum Sexiest Man Alive des People-Magazins zu machen. Ich war dabei. Diese Experten können jeden verwandeln“, scherzte Damon .

Honoree Tania León, Dirigentin und Komponistin, war eine von etwa 300.000 Flüchtlingen, die Kuba 1967 auf den sogenannten „Freedom Flights“ verließen. Zwei Jahre später war sie Mitbegründerin des Dance Theatre of Harlem. Tänzer der Kompanie und die Pianistin Chloe Flower führten eine von Tania Leóns Kompositionen auf. 2021 gewann León den Pulitzer-Preis für Musik für ihre Arbeit an SchreitenAuftragswerk der New York Philharmonic.

Beim Abendessen im Außenministerium sprach Leon darüber, ihre Vorfahren anzurufen, wenn sie etwas schafft.

„Wenn ich ein Konzert dirigiere, sage ich: ‚Hey, du kommst besser mit, denn das ist schwierig.‘ Wenn ich einen Artikel schreiben soll, rufe ich meine Vorfahren an und sage: „Ihr helft mir besser, denn die Abgabefrist ist in zwei Wochen“, sagte sie.

Die sechsfache Grammy-Gewinnerin Amy Grant ist die erste christliche Popsängerin, die eine Kennedy Center Honor erhält. CeCe und BeBe Winans spielten zusammen mit dem Howard Gospel Choir ein Medley aus Grants Liedern.

Bildunterschrift umschalten Mary Kouw/CBS

Und die Singer-Songwriterin Brandi Carlile sagte NPR, dass eines der Dinge, die sie an Grant bewundert, ist, wie integrativ sie ist: „Die Art und Weise, wie sie sich für LGBTQIA-Menschen, insbesondere mich, ausgesprochen hat, hat – es kann nicht einfach für sie sein. Weißt du, sie musste ihren evangelikalen Fans und Anhängern ein wenig die Hitze genommen haben. Und ich habe so viel Respekt dafür, dass sie ständig die Grenzen der Liebesfähigkeit anderer Menschen überschreitet.

Viele der Preisträger des Kennedy Center nutzen ihre Kunst und ihre Plattform, um sich für soziale Gerechtigkeit einzusetzen. Und das trifft auf die irische Band U2 mit den Mitgliedern Bono, The Edge, Adam Clayton und Larry Mullen Jr. zu. Die Band hat 22 Grammys und den Ambassador of Conscience Award von Amnesty International gewonnen.

„Bono hat oft gesagt, dass es Unsinn ist, berühmt zu sein, Berühmtheit ist Unsinn“, sagte Schauspieler Sean Penn. „Aber es ist Währung. Und die Band hat ihre Währung ausgegeben, um die Nützlichkeit von Kunst in der Welt zu zeigen.“

The Kennedy Center Honors wird am 28. Dezember auf CBS ausgestrahlt und auf Paramount+ gestreamt.

