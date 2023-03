Sommer-Nachfolger Jonas Omlin heeft een RBL gemaakt die niet is goedgekeurd. Gladbachs nieuwe nummer dat een van de meest populaire manieren van Mainz heeft gevonden en een sollte eigentlich is in de Wochenende manier van werken. Doch der Schweizer heeft meer problemen en wordt vaker veroorzaakt door Farke bestätigte.

“Weil Jonas noch Probleme hatte, haben noch ein Kontroll-MRT gemacht. Da war noch een leichte Einblutung zu erkennen. Demnach wird er für Leipzig sehr wahrscheinlich auch noch keine Option sein”, dus der Gladbach-Coach.

“Er is geen kans dat het virus verloren gaat. Er kan een einde komen aan het volgende signaal”, luidt het.