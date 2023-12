Gladbach vs. Hoffenheim Tipp, voorspelling en offerte 02.12.2023

Thuis » Tips voor sportwetten » Bundesliga Tipps » Gladbach versus Hoffenheim

Met 16 van de 18 mogelijke spelers uit de eerste Bundesliga-Auswärtspielen der Saison 2023/24 is TSG Hoffenheim het beste Duitse team in de Bundesliga. Zuletzt blieben de Sinsheimer jedoch in drie andere toekomstige competitiewedstrijden (twee Remis, één Niederlage). Er zijn risico’s verbonden aan het feit dat Gladbach Hoffenheim de tip geeft op de volgende punktgewin van de Kraichgauer in de Ferne-activiteiten.

Schließlich kam auch Borussia Mönchengladbach zületzt wieder deutlich besser zurecht. Die Fohlen holten sieben von zwölf möglichen Punkten uit de laatste vier competitiewedstrijden, in de insgesamt elf eigen Tore werden gezieeld. De Elf uit de Nederrijn verloren immers drie van de laatste drie thuiswedstrijden in de Bundesliga (twee Siege en één Remis). Entsprechend schwer is es, bei Gladbach gegen Hoffenheim abzugeben een voorspelling voor de opening van het feest.

Gladbach – Hoffenheim Citaat | 3 beste tips

30.11.2023

Omdat de Auswärtsbilanz duidelijk is voor de Sinsheimer-toespraak, zal deze pas duren als er acht lassen zijn gemaakt, aangezien de Blau-Weißen nu een laatste elf Gastspiele in Borussia-Park hebben gewonnen (fünf Remis, fünf Niederlagen). Hier komt de strijd tussen de meest vooraanstaande Bundesligisten bij de Rhenden Ballen. Gladbach Schoss bereits elf Tore in de Bundesliga-Saison 2023/24 na Standardsituationen (ligaweiter Höchstwert) en er zijn ook enkele statische spellen voor een tor van hun geluk.

Het is echter interessant om te weten dat de omgeving duidelijk is, dat de Elf van de Nederrijn in het huidige Samstagspiel zumindest is dat de Führungstor gelingen wird.

Gladbach – Statistiek en actief formulier

Borussia Mönchengladbach zal in de Bundesliga blij zijn met een zeer trage rol in het spelen en uitspelen in de toekomst. Ga verder met de chronologie van de scheiterns van de laatste jaren.

De Fohlenelf waren tenslotte deze zomer met hun kinderen, ze waren altijd meer dan tevreden met de Trainerbank, en ze leefden nog gedurende 34 wedstrijden en konden doorgaan met de volgende elf tafels in de Protokoll.

Bekijk drie thuiswedstrijden van de Bundesliga in Folge ungeschlagen

Gerade een 13 van 36 maanden kon de Fohlen bislang einsstreichen – noch schlechter oorlog sterven Borussia das letzte Mal voor 13 jaar in het seizoen 2010/11, als man sich am Ende eerst in de degradatie in de Bundesliga stoppen.

Vom Relegationsplatz sinds de Kicker vom Niederrhein is niet goed geworden. Ik kan altijd meer weten over Gerardo Seoane Er zijn volop mogelijkheden om punk te spelen in de laatste vier League-wedstrijden werd vrijgezel. Sindsdien hebben we in Gladbach in Hoffenheim gesproken en hier voor veel plezier uit de Borussen geciteerd.

Video: In deze video’s staan ​​spannende analyses en actuele inzichten over de komende Bundesligas-wedstrijden, die allemaal in de berichtgeving zijn opgenomen. Die altijd een nauwkeurige voorspelling en offertes heeft voor de Bundesliga-tips. (Quelle: YouTube / Wettbasis)

Starke Standards, aber fahrige Verwaltung von Führungen

Het grootste pluspunt van de Gladbachers aangezien ze er zeker van zijn dat de ballen rijp zijn. Toen elf keer de Fohlen in der Saison 2023/24 nach Standardsituationen, was de ligaweiten Höchstwert ingesteld. Eén van onze andere doelstellingen is zo’n succes dat u niet teleurgesteld zult zijn. Schon zwölf Punkte ließen die Kicker von Gerardo Seoane bereits nach Führungen noch lie – geen enkel team ging farlässiger met Führungen um.

Besonders krass: Met jongeren 2:4 in Dortmund, of helemaal niet in de Bundesliga een 2:0-Führung noch voor de Pausenpfiff kippte (2:3), verspilde Mönchengladbach zum schon drieten Mal in de Saison 2023/24 sogar a Zwei-Tore-Führung. De passie van de fohlenelf in een compleet spel is nog niet zo groot.

Voraussichtliche Aufstellung van Gladbach:

Verletzte en Gesperrte Spieler von Gladbach:



Letzte Spiele von Gladbach:

Hoffenheim – Statistiek en actief formulier

De TSG Hoffenheim houdt van Saison als Zwölfter der Abschlusstafelle ins Ziel ein, terwijl de Verantwortlichen in een complizierten Umbruchsaison nur zufrieden. Entsprechend Angetan ist man im Kraichgau vom aktuele sechsten Platz, auf dem de Blau-Weißen nach zölf von 34 Spieltagen dan, obschoning that position einer näheren Einordnung bedarf.

Het zou zonde zijn om nog een team in de Bundesliga bislang te hebben, noch meer Punkte in de Ferne einfahren konnte als die TSG (16, genau wie Leverkusen und Beieren), die geen andere Bundesligist im eigenen Stadion heeft die gepunktet als die Sinsheimer is (vier Zähler , genau wie Bochum Köln , Mainz en Union Berlin ook). In andere Worten: Es wäre insgesamt deutlich more drin gewesen.

Nog enkele wedstrijden uit de competitiewedstrijden gewonnen

Dit is ook een weerspiegeling van de programma-inhoud, met een blik op de twee onzichtbare bezienswaardigheden, waar de Elf von Pellegrino Matarazzo naar uitkeek, en dat het goed nieuws was. Het is een genot om met Hoffenheim van Tipp auf den Dreier der TSG in Gladbach te zijn met hogere risico’s.

Niet dat zij de Kicker in de Kraichgau schließlich zijn nu nog een keer letzten elf Auswärtsspiele in Borussia-Park gewonnen (Fünf Remis, fünf Niederlagen), zonder te hoeven wachten tot april 2023 in drie toekomstige Bundesliga-wedstrijden (twee Remis, één Niederlage).

Was Grischa Prömel in Borussia Park?

Von Vorteil is voor de TSG sicherlich der Umstand, dass man sich bislang insondere gegen ruhende Bälle – de grote Stärke von Gladbach – revorragendige. Er zullen geen andere Bundesligisten zijn in 2023/24, noch toekomstige spelers in de Standards-situatie in Hoffenheim (nu drie).

Nog problematischer zijn alle dingen die met het milieu te maken hebben, dat trainer Pellegrino Matarazzo zich in het Auswärtsspiel op een absoluut Leistungsträger-veld bevindt. Grischa Prömel, die in alle competitiewedstrijden in het basiselftal bislang is, zal zich graag onthouden van de leuke Gelbe Karte en muss eine Sperre. In alle wedstrijden is er in Nederland zomer 2022 in het Sterrenteam, in Hoffenheim met een score van 1,6 punten. Het is duidelijk dat er nu 0,6 Zähler in Schnitt is, maar het was duidelijk dat het Ausfall des 28-Jährigen wiegt.

Voraussichtliche Aufstellung von Hoffenheim:

Verletzte en Gesperrte Spieler von Hoffenheim:



Letzte Spiele von Hoffenheim:

Gladbach – Hoffenheim Directeur Vergleich / H2H-Bilanz

Head-to-head: 10 – 12 – 11

Insgesamt 33 Pflichtspiele heeft zowel Mannschaften bislang stattgefunden als met elf Siegen führt dat TSG Hoffenheim de directe Vergleich concebar knapp an. Letzte Saison holle Borussia Mönchengladbach de volen sechs Punkte krijgt de Kicker uit de Kraichgau. Insgesamt sinds de Fohlen sinds vier Spielen gegen Hoffenheim ungeschlagen (drie belegeringen, één Remis). Thuis in Borussia-Park blijf je alleen achter met de laatste elf Heimspielen gegen die Sinsheimer (leuke Siege, leuke Remis).

Statistische hoogtepunten voor Gladbach tegen Hoffenheim

Wettbasis-Prognose & Gladbach-Hoffenheim Tipp

Zwar schlagen bei Gladbach tegen Hoffenheim die Wettquoten in Richtung der Hausherren aus. Met een blik op de laatste informatie over de Sinsheimer, de wet op de elf van de Nederrijn allemaal dingen met hogere risico’s. Geen enkele andere Bundesligist holte bislang schließlich noch meer Auswärtspunkte in der Saison 2023/24 als die TSG (16). Die Fohlen sind jedoch omdat drie thuiswedstrijden in de Bundesliga leuk zijn (twee belegeringen, een Remis) en breng evenals een verlichting van de storm na de ballen mee. Kein Bundesligist ontmoette hogere standaardsituaties als de Borussia (elf Mal).

Hoffenheim heeft nu één van de laatste elf Auswärtsspiele in Gladbach gewonnen (fünf Remis, fünf Niederlagen)

Gladbach speelde in het verleden drie thuiswedstrijden in de Bundesliga (twee overwinningen en een Remis)

Hoffenheim heeft nog maar een paar Bundesliga-wedstrijden gewonnen (twee Remis, één Low)

Gladbach speelt in 2023/24 in elf Bundesliga-Tore na Standardsituationen – ligaweiter Höchstwert

Hoffenheim Holten 16 van 18 mei Punkten in de eerste deel van de Bundesliga-Auswärtspielen – ligaweiiter Höchstwert

Gladbach ließ in der laufenden Saison bereits zwölf Punkte nach Führungen lie – ligaweiiter Höchstwert

Het is interessant om te weten dat de toekomst van de stad Gladbach in Hoffenheim gebaseerd is op de voorspelling, namelijk de elfde van de Niederrhein-regio. das Führungstor in dat Spiel erzielt. Het enige wat je kunt verwachten is dat niet alles klopt. Kein Team ließ schließlich in 2023/24 bislang meer Punkte nach Führungen liggen zoals die Borussen (zwölf).

Als de eerste Tor in dit spel wordt gespeeld, wordt de interwetten in de hoogte van 1.83 en met vier van de volgende eenheden afgespeeld. Over het advies van de Tippabebei diesem Wettanbieter informiert derweil unser umpangreiches Interwetten Review.

