De twee Saison-Dreier is één en klaar! Laten we eens denken aan het spektakel dat Borussia Mönchengladbach am Samstag (28 september 2024) tegen Union Berlin in Oberhand heeft. In de laatste minuut van het avondspel kocht Tomas Cvancara (24) de Fohlen zum 1:0-Erfolg.

Geweldige ervaring met Coach Gerardo Seoane (45) en Signal Truppe. Al het andere: Zorg goed voor uw laatste minuten en zorg daarna voor uw zorgen.

Borussia Mönchengladbach: Duo zorgt voor Schreck-Momente

Voor het eerste Schreck-Moment im Borussia-Park orgte Abwehrchef Ko Itakura (27). Na een dagje zwemmen met de Berlijner Benedict Hollerbach (23) lagen de Japanners vooraan in de koers, maar met hetzelfde schmerzverzerrtem Gesicht die lefte Schulter.

Itakura moet op de Platz zijn behandeld. Als je de Japanners van de Zähne hebt verlaten – ga dan verder met de Verlauting van de Partij-aanbiedingen, hoe langer hoe meer de schuldenaar Schulter. Womöglich etwas Ernsteres?

Fohlen-Trainer Seoane zal de instructies volgen voor verdere informatie. „Ik kan me niets voorstellen, dat is oké, we hoeven niet meer te spelen“, zeiden de Zwitsers optimistisch dat ze intern actief zijn en klaar om te gaan (4 oktober, 20.30 uur) in de wedstrijd van FC Augsburg zodat er vooruitgang wordt geboekt. De Abwehrmann wird seine Schulter natürlich trotzdem von den Ärzten checken lassen.

Borussia Mönchengladbach: Nächster Ausfall in der Offensive Droht

Anders zou je het kunnen doen met andere professionals van Borussia Mönchengladbach: Nathan Ngoumou (24). De Flugel-Flitzer bevond zich in de 75. Minutenval op de Rasen-hockt, hielp de Oberschenkel. Het einde van de rit is op de Platz, terwijl de Siegtorschütze Cvancara voor de partij staat.

En: Ik ben van plan om Itakura te helpen en Ngoumou zou graag willen hebben. “Bei Nathan ziet het als een muskusprobleem, het was noch het beste, noch het beste”, zei Seoane tijdens de partij. De persoonlijke bezittingen worden aan het einde van de dag met elkaar gedeeld in de club en aan elkaar gecommuniceerd. Een update volgt kort na deze week.

Seoane hatte im Spiel gegen Union wie schon in Frankfurt (0:2 am 21. September) bereits auf Außenspieler Franck Honorat (28, Muskelphaserriss in der Wade) verzichten müssen. Met Ngoumou kon nu de volgende aanval in het offensief komen. Fans en zorgzame mensen natuurlijk, dat is het leven van de week in de beste herfstwaarschuwing.