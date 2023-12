Gladbach träumt von Pokal-Coup: Wolfsburg-Trainer Kovac nach Abgang: „Fußball ist grausam“

Nach dem Achtelfinalsieg im DFB-Pokal lebt in Gladbach der Traum vom Finale in Berlin. Weil viele große Vereine gescheitert sind, glauben die Fohlen an ihre Chance. Der VfL Wolfsburg hat diese achtlos weggeworfen. Nach der Last-Minute-Niederlage spricht Trainer Niko Kovač die Wahrheit über die Verlierer.

Niko Kovač hatte nach dem bitteren Pokal-Aus des VfL Wolfsburg mit den verpassten Chancen zu kämpfen. „Fußball ist ein wunderschöner Sport und gleichzeitig ein grausamer Sport. Wir haben heute beides erlebt – wir sind traurig, und das zu Recht“, sagte der Wolves-Trainer nach dem Last-Minute-Knockout. im Achtelfinale des DFB-Pokals bei Borussia Mönchengladbach.

Nach 120 harten Minuten besiegelte der 0:1-Sieg von Joker Manu Kone die siebte Auswärtsniederlage der Wolves in Folge. Kovač war dennoch zufrieden. „Wir haben die zweite Halbzeit und die Verlängerung dominiert und hätten das Spiel in der 90. Minute so entscheiden können wie Gladbach in der 120. Minute“, sagte der 52-Jährige: „Aber es ist, wie es ist.“

Stürmer Jonas Wind hatte in der 90. Minute und in der Nachspielzeit zwei Großchancen, scheiterte aber zunächst am Gladbacher Torhüter Moritz Nicolas und schoss dann knapp am Tor vorbei. „Man kann und muss mit der Leistung zufrieden sein, aber nicht mit dem Ergebnis. Im Moment muss man mehr tun, um wenig zu bekommen, denn mit wenig bekommt man sowieso nicht viel“, sagte Kovač: „Die Mannschaft hat großartig gekämpft und.“ wird unglücklich beseitigt.“

Der Niederrhein träumt vom ersten Titel seit 1995

Bei Borussia Mönchengladbach wächst der Glaube an einen Pokal-Coup in dieser Saison. „Der Weg wird immer kürzer, die Wahrscheinlichkeit ist hoch“, sagte Sportdirektor Roland Virkus nach dem Spiel und angesichts des Ausscheidens von Bayern München und Titelverteidiger RB Leipzig in der Vorrunde: „Dann haben wir durchaus eine Chance, keine Frage.“ darüber.”

Am Ende war der glückliche Sieg in der Verlängerung in erster Linie ein Sieg. „Es war kein Leckerbissen, aber das spielt keine Rolle. Was zählt, ist das Weiterkommen und das haben wir geschafft“, sagte Virkus, der nun auf einen unterklassigen Gegner in der nächsten Runde hofft. Seine Mannschaft musste zuvor gegen die Bundesligisten Heidenheim und nun gegen Wolfsburg spielen. „Jetzt sind wir dran“, sagte Virkus.

Neben den Favoriten München und Leipzig sind in diesem Jahr bereits ungewöhnlich viele Erstligisten gescheitert, sodass auch Kapitän Julian Weigl damit rechnet, dass seine Borussia möglicherweise zum ersten Mal seit 28 Jahren wieder in ein Pokalfinale einziehen wird: „Die Der Pokal ist dieses Jahr unglaublich spannend. Es sind bereits einige große Teams dabei, daher ist das auf jeden Fall ein Ansporn für uns.“ Die Runde der letzten Acht wird am kommenden Sonntag ausgelost. Gladbachs bisher letzter Pokalsieg gelang 1995. Damals war der damalige Zweitligist VfL Wolfsburg der Gegner im Finale.