Die Kaderplanungen bei Borussia Mönchengladbach für die kommende Saison schreiten voran. Wie die Borussia am Freitagnachmittag bekannt gab, ist der Transfer von Tomáš Cvancara in die Bundesliga abgeschlossen. Der 22-jährige Stürmer wechselt vom tschechischen Meister Sparta Prag an den Niederrhein und hat dort einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. Medienberichten zufolge soll die Ablösesumme bei rund zehn Millionen Euro liegen. Bei der Borussia trägt Cvancara künftig die Rückennummer 31 und ersetzt den zu Inter Mailand gewechselten Marcus Thuram.

Gladbachs Sportdirektor Roland Virkus schwärmt von den Qualitäten des Zugangs. „Tomáš ist ein gefährlicher Stürmer und hat auch viel Tempo“, wird der Borussia-Boss in der Vereinsmitteilung zitiert. Cvancara sei „obwohl noch jung, er hat sich schon seit einiger Zeit im Profifußball etabliert und hat in dieser Saison den Sprung in die A-Nationalmannschaft geschafft. „Er ist ein sehr ehrgeiziger Spieler und wollte unbedingt zur Borussia“, fügte Virkus hinzu.

Cvancara ist ein echter Mittelstürmer und hat seine Torgefahr zuletzt eindrucksvoll unter Beweis gestellt. In der vergangenen Saison erzielte der 1,90 Meter große Sturmpanzer in 30 Pflichtspielen 15 Tore. Cvancara erzielte in seinem ersten von zwei Länderspielen ein Tor. Im Angriff ist der 22-Jährige flexibel einsetzbar. Neben seiner Hauptposition als zentraler Angreifer kann er auch als Rechtsaußen spielen.