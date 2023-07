CNN

—



Neue Gerichtsakten in einer Verleumdungsklage gegen Rudy Giuliani zeigen, dass die Befürworter des Wahlbetrugsnarrativs nach dem Verlust der Präsidentschaft von Donald Trump es versäumt haben, die von ihnen angepriesenen Behauptungen grundlegend zu überprüfen – und eine solche Überprüfung nicht für notwendig erachteten.

Beispielsweise sagte Trumps Anwalt Boris Epshteyn in einem Text vom Dezember 2020, der in der Akte vom Dienstag zitiert wurde, dass der Präsident einfache Beispiele für Wahlbetrug wollte, die nicht bewiesen werden müssten.

„Für eine dringende POTUS-Anfrage werden die besten Beispiele für ‚Wahlbetrug‘ benötigt, von denen wir behauptet haben, dass sie sehr einfach zu erklären sind“, schrieb Epshteyn laut den der Akte beigefügten Beweisen. „Muss nicht unbedingt bewiesen sein, aber leicht verständlich sein. Gibt es eine Clearingstelle für „Greatest Hits“, die irgendjemand für die besten Beispiele hat?“

Die Dokumente gehörten zu einer Fülle von Beweisen, die von zwei Wahlhelfern aus Georgia vorgelegt wurden, die Giuliani, einen ehemaligen Trump-Anwalt, verklagten, weil er sie nach der Wahl 2020 angeblich verleumdet hatte. Sie fordern nun ein Bundesgericht auf, Giuliani dafür haftbar zu machen, dass er möglicherweise wichtige Beweise verloren hat, nachdem er sich aus den Vergleichsverhandlungen zurückgezogen hat.

Giuliani verspürt rechtlichen Druck im Zusammenhang mit seiner Arbeit für Trump, bei der Wahl im Jahr 2020 anzutreten, nachdem er im Juni an Interviews mit dem strafrechtlichen Ermittlungsteam des Sonderermittlers teilgenommen hatte und möglicherweise mit einem Ausschluss als Anwalt rechnen muss. Zu den Beweisen in der Klage von Ruby Freeman und Wandrea „Shaye“ Moss aus Georgia, die im Mittelpunkt von Giulianis Behauptungen standen, dass die Stimmenauszählung im Bundesstaat betrügerisch gewesen sei, gehören Dokumente, die auch von Kriminalermittlern verfolgt werden könnten.

Die Anwälte von Freeman und Moss behaupten, Giuliani habe nach der Wahl nie die notwendigen Schritte unternommen, um seine elektronischen Daten zu bewahren. Sie sagen, Giuliani habe in einer eidesstattlichen Erklärung ausgesagt, dass er nach der Wahl mehrere Mobiltelefone, E-Mail-Adressen und andere Kommunikationsanwendungen genutzt habe, diese Aufzeichnungen im Verlauf der Klage jedoch nicht gründlich durchgesehen habe. Stattdessen sagte er, seine Telefone seien „vernichtet“ worden, nachdem das FBI sie im April 2021 im Rahmen einer separaten strafrechtlichen Untersuchung beschlagnahmt habe.

„Es gibt Sanktionen, um genau hier Abhilfe zu schaffen – den Missbrauch des Gerichtsverfahrens durch eine raffinierte Partei mit dem Ziel, sich der Rechenschaftspflicht zu entziehen, was enorme Kosten für die Parteien und dieses Gericht mit sich bringt. Der Angeklagte Giuliani sollte es besser wissen. „Sein Verhalten erfordert strenge Sanktionen“, schrieben die Anwälte von Moss und Freeman am Dienstagabend an das Bundesgericht.

Giuliani wurde bereits zu einer Geldstrafe von 90.000 US-Dollar verurteilt, um die Anwälte der Arbeitnehmer in Georgia für einen früheren Streit über die Sammlung von Beweismitteln zu entschädigen.

In den letzten Tagen wandte sich Giulianis Anwalt an die Anwälte von Freeman und Moss, um eine „Vereinbarung“ oder zumindest eine teilweise Einigung zu besprechen, wie aus Gerichtsakten hervorgeht. Am Montag teilte Giuliani ihnen jedoch mit, dass er sich nicht auf die „Schlüsselprinzipien“ einigen könne, die beide Seiten ausgehandelt hätten, wodurch die Klage am Leben bliebe, heißt es in der jüngsten Akte.

In einer Erklärung sagte Giuliani-Berater Ted Goodman, die Kläger versuchten, den ehemaligen Bürgermeister „in Verlegenheit zu bringen“.

„Die Anfragen dieser Anwälte waren absichtlich übermäßig aufwändig und suchten nach Informationen, die weit über den Rahmen dieses Falles hinausgingen – einschließlich Scheidungsurkunden – in dem Bemühen, Bürgermeister Rudy Giuliani zu schikanieren, einzuschüchtern und in Verlegenheit zu bringen“, sagte Goodman. „Es ist Teil einer größeren Anstrengung, Bürgermeister Giuliani zu verunglimpfen und zum Schweigen zu bringen, weil er es gewagt hat, Fragen zu stellen und das akzeptierte Narrativ in Frage zu stellen. Sie können nicht die Tatsache wegnehmen, dass Giuliani objektiv einer der effektivsten Staatsanwälte in der amerikanischen Geschichte ist, der die Mafia besiegte, New York City aufräumte und die Nation nach dem 11. September tröstete.“

Die Anwälte der Kläger haben Schlüsselfiguren wie Bernie Kerik abgesetzt, der damit beauftragt war, Giuliani bei der Sammlung angeblicher Betrugsbeweise zu helfen; Christina Bobb, die damalige OANN-Korrespondentin, die nebenbei als Rechtsberaterin des Trump-Teams arbeitete; und Giuliani selbst.

In Auszügen aus einer Aussage, die Giuliani in dem Fall abgegeben hat, sagt der ehemalige New Yorker Bürgermeister, er könne sich nicht erinnern, eine strafrechtliche Hintergrundüberprüfung durchgeführt zu haben, um seine Behauptung zu untermauern, Freeman sei verhaftet worden und habe in der Vergangenheit Wahlbetrug begangen.

„Sie hielten es nicht für wichtig, das zu tun, bevor Sie ihnen einen kriminellen Hintergrund vorwarfen?“ fragte der Anwalt der Kläger Giuliani und bezog sich dabei auf seine Mandanten.

„Ich habe einfach wiederholt, was mir gesagt wurde“, sagte Giuliani.

In dem Rechtsstreit haben seine Anwälte eingeräumt, dass sie keine derartigen Vorstrafen hatte, Giuliani sagte jedoch in der Aussage vom 1. März, dass er Kerik erst in den letzten Tagen gebeten habe, eine Überprüfung ihrer kriminellen Vergangenheit durchzuführen.

Giuliani wurde auch zu einem strategischen Plan befragt – teilweise von Kerik Ende Dezember 2020 getwittert –, der mehrere Behauptungen über Wahlbetrug im ganzen Land darlegte. Laut den von den Klägern erhaltenen Beweisen, die in der Aussage von Giuliani beschrieben wurden, hatte Giuliani darauf hingewiesen, dass der Kommunikationsplan eine „Bestätigung der Festnahme und Beweise“ erforderte.

Giuliani sagte aus, dass er der Meinung sei, dass die Vorwürfe bestätigt werden sollten, bevor sie dem Weißen Haus übergeben würden. Giuliani konnte jedoch nicht mit Sicherheit sagen, ob die unbestätigte Version der Behauptungen letztendlich dem Weißen Haus mitgeteilt wurde.

„Das ist so verwirrend, ich weiß nicht, was sie dem Weißen Haus gesagt haben“, sagte Giuliani in der Aussage und fügte hinzu: „Ich war absichtlich nicht bei dem Treffen.“

In den Auszügen aus der Aussage unternimmt Giuliani große Anstrengungen, um sich vom sogenannten „Strategischen Kommunikationsplan des Giuliani Presidential Legal Defense Team“ zu distanzieren. Kerik sagte unterdessen in seiner Aussage für die Klage aus, dass Giuliani sich des strategischen Kommunikationsplans bewusst war, der darauf abzielte, Wahlbetrugsvorwürfe vor die Gesetzgeber der Bundesstaaten zu bringen. Laut Kerik wurden der Plan und die Vorwürfe sechs Wochen lang kontinuierlich diskutiert.

Die Kläger führen auch Beispiele dafür an, wie Giuliani nach ihren Erkenntnissen darauf aufmerksam gemacht wurde, dass einige seiner Behauptungen über angeblichen Wahlbetrug in Georgia falsch waren.

In einer E-Mail, die sie erhielten und die im Dezember 2020 an seinen Assistenten geschickt wurde, bat ein Reporter von Fox News Giuliani um einen Kommentar zu den Aussagen eines Ermittlers im Büro des Außenministers von Georgia, der die Behauptungen von Trump-Verbündeten über die Wahlhelfer in Georgia widerlegte.