Gisele Bündchen zeigt Unterstützung, nachdem Tom Brady seinem Sohn Tribut gezollt hat

Gisele Bündchen zeigt etwas Familienliebe.

Nach ihrem Ex-Mann Tom Brady teilte ein Foto seines Sohnes Jack Auf Instagram drückte das Supermodel subtile Unterstützung für ihren Stiefsohn aus. In dem Schnappschuss vom 23. November mit dem Titel „My Inspiration“ ist der NFL-Star zu sehen, wie er den 15-Jährigen beobachtet – den er mit seinem Ex teilt Bridget Moynahan– seine Fähigkeiten auf einem Fußballfeld zu zeigen. In den Kommentaren ließ Gisele süß ein rotes Herz-Emoji fallen.

Letzten Monat, Tom und Gisele – die Kinder teilen Benjamin12 und Vivian9 – bestätigten offiziell ihre Scheidung nach 13 Jahren Ehe.

„Wir haben diese Entscheidung einvernehmlich getroffen und sind dankbar für die Zeit, die wir zusammen verbracht haben“, schrieb Tom damals in seiner Instagram-Story. „Wir sind mit wunderschönen und wundervollen Kindern gesegnet, die weiterhin in jeder Hinsicht der Mittelpunkt unserer Welt sein werden. Wir werden als Eltern weiterhin zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass sie die Liebe und Aufmerksamkeit erhalten, die sie verdienen.“

Eine Quelle, die dem ehemaligen Paar nahe steht, sagte E! Nachrichten im Oktober, dass sowohl Tom, 45, als auch Gisele, 42, „beide bereit sind, weiterzumachen und voranzukommen“.