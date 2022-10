Gisele Bündchen & Tom Brady sind nach Scheidung offiziell Single

Während das ehemalige Ehepaar seine Scheidung an einem Tag beantragte und abschloss, bemerkte Tom, dass sie sich Zeit nahmen, um diesen Anruf zu tätigen.

„Wir sind nach langer Überlegung zu dieser Entscheidung gekommen, unsere Ehe zu beenden“, fuhr der siebenmalige Super-Bowl-Champion fort. „Das ist natürlich schmerzhaft und schwierig, wie es für viele Menschen ist, die jeden Tag auf der ganzen Welt das Gleiche durchmachen. Wir wünschen uns jedoch nur das Beste, wenn wir uns auf die neuen Kapitel in unserem Leben einlassen müssen noch geschrieben werden. Und wir bitten um Privatsphäre und Respekt, während wir durch das navigieren, was in den kommenden Tagen und Wochen kommen wird. Vielen Dank.“

Gisele bekräftigte, dass sie „viel Dankbarkeit“ für ihre gemeinsame Zeit haben und dass sie ihre Scheidung „einvernehmlich abgeschlossen“ hätten.

„Meine Priorität waren und sind unsere Kinder, die ich von ganzem Herzen liebe“, sagte sie. „Wir werden weiterhin gemeinsam erziehen, um ihnen die Liebe, Fürsorge und Aufmerksamkeit zu geben, die sie sehr verdienen.“

Obwohl Gisele bemerkte, dass „die Entscheidung, eine Ehe zu beenden, nie einfach ist“, sagte sie, dass sie und Tom „sich auseinandergelebt haben“.

Sie fügte hinzu: „Obwohl es natürlich schwierig ist, so etwas durchzumachen, fühle ich mich gesegnet für die Zeit, die wir zusammen hatten, und wünsche Tom immer nur das Beste. Ich bitte darum, dass unsere Privatsphäre in dieser sensiblen Zeit respektiert wird. „