Gisele Bündchen im schwarzen Badeanzug mit Sohn Benjamin im Wasserpark – Hollywood Life

Galerie ansehen





Bildnachweis: Mega

Gisele Bündchen würde das Ende ihrer Ehe nicht zulassen Tom Brady ruiniert einen Ausflug in den Wasserpark mit ihren Kindern! Das Supermodel sah glücklich und gesund aus, als sie ihren Sohn behandelte Benajmin13, und Tochter Violett, 10, zu einem unterhaltsamen Tag mit Fahrgeschäften, Spielen und Wasserrutschen am Samstag, den 10. Dezember! Gisele bewies ihren Wert als ehemals bestbezahltes Supermodel der Welt und zog für den Tag einen eleganten schwarzen Badeanzug an, der aussah, als wäre sie bereit für ein Cover-Shooting.

Mehr Neuigkeiten über Stars

Der Familienspaß am Nachmittag kam, kurz nachdem die brasilianische Schönheit eine süße Antwort im Kommentarbereich des Instagram-Posts ihres Ex-Toms mit seinem Sohn hinterlassen hatte. Jack, was darauf hindeutet, dass das ehemalige Paar nach ihrer jüngsten Scheidungsankündigung einvernehmlich ist. Nachdem der Quarterback der Tampa Bay Buccaneers einen Schnappschuss des 15-jährigen Jungen gepostet hatte, den er mit Ex teilt Bridget Moynahanmit der Überschrift „Meine Inspiration“, antwortete Gisele mit einem einfachen roten Herz-Emoji.

Nach vielen Spekulationen über einen Ehebruch zwischen Tom und Gisele bestätigten die Ex-Partner im Oktober das Ende ihrer 13-jährigen Ehe. Tom teilte seiner Instagram-Story eine Erklärung mit, in der er sagte, das Paar habe die Entscheidung getroffen, sich „einvernehmlich“ und mit „Dankbarkeit“ zu trennen. Er fügte hinzu: „Wir sind mit wunderschönen und wundervollen Kindern gesegnet, die weiterhin in jeder Hinsicht der Mittelpunkt unserer Welt sein werden. Wir werden weiterhin als Eltern zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass sie die Liebe und Aufmerksamkeit erhalten, die sie verdienen.“

Gerüchte über Ärger im Paradies zwischen dem Paar wurden verschärft, als der legendäre Quarterback aus „persönlichen Gründen“ elf Tage im Trainingslager der Tampa Bay Buccaneer im Sommer verpasste. Die kurze Beurlaubung kam, kurz bevor Gisele das erste Spiel der Saison verpasste, obwohl die beiden Kinder des Paares da waren, um Tom anzufeuern.

Um die Gerüchteküche zu erweitern, sagte Gisele kürzlich, sie habe „Bedenken“ darüber, dass Tom zurückkehren könnte, um in der NFL zu spielen, nachdem er im Frühjahr kurzzeitig in den Ruhestand getreten war. „Dies ist ein sehr gewalttätiger Sport, und ich habe meine Kinder und ich möchte, dass er mehr präsent ist“, sagte sie der Zeitschrift Elle. „Ich habe diese Gespräche definitiv immer wieder mit ihm geführt. Aber letztendlich denke ich, dass jeder eine Entscheidung treffen muss, die funktioniert [them]. Er muss auch seiner Freude folgen.“

Im März unterschrieb Tom nach einem kurzen „Rückzug“ aus dem Sport wieder bei den Buccaneers. Der 7-malige Super-Bowl-Champion ging auf Twitter, um zu enthüllen, was zu seinem Sinneswandel geführt hat. „In den letzten zwei Monaten ist mir klar geworden, dass mein Platz immer noch auf dem Feld und nicht auf der Tribüne ist. Diese Zeit wird kommen. Aber es ist nicht jetzt. Ich liebe meine Teamkollegen und ich liebe meine unterstützende Familie. Sie machen alles möglich. Ich komme für meine 23. Saison in Tampa zurück. Unerledigte Geschäfte LFG.“

Artikel, die jetzt im Trend liegen Gerade angesagt





Verwandter Link Verwandt: Armani White: 5 Dinge, die man über Sänger wissen sollte, die bei „Dick Clark’s New Year’s Rockin‘ Eve“ auftreten

Klicken Sie hier, um unseren kostenlosen täglichen HollywoodLife-Newsletter zu abonnieren um die heißesten Promi-News zu erhalten.