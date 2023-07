Die Nato hat der von Russland angegriffenen Ukraine zwar Hoffnungen auf eine Aufnahme gemacht, eine formelle Einladung aber an Bedingungen geknüpft. Auch Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Forderungen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will auf dem Weg dorthin Sicherheitsgarantien für sein Land Nato. Dafür wolle er „kämpfen“, sagte Selenskyj am Mittwoch am Rande des Nato-Gipfels in der litauischen Hauptstadt Vilnius bei einem kurzen Auftritt vor Journalisten.

Vor den bevorstehenden Gesprächen mit den Staats- und Regierungschefs des Bündnisses nannte er insgesamt drei eigene Schwerpunkte. „Das erste sind neue Waffenlieferungen zur Unterstützung unserer Streitkräfte auf dem Schlachtfeld“, sagte er. Er möchte auch über die Einladung zum NATO-Beitritt sprechen und die Bedingungen dafür klären. Er versteht, dass eine Einladung erfolgen kann, wenn die Sicherheitslage dies zulässt. Eine weitere Priorität nannte er Sicherheitsgarantien.

Du da drüben: Kampferprobte Ukrainer wären eine gute Verstärkung

Eine zukünftige Aufnahme von Ukraine Polens Präsident Andrzej Duda glaubt, dass die NATO dem westlichen Militärbündnis kampferprobte Truppen und ein riesiges Gebiet bringen würde. Dies würde auch Polen stärken, sagte Duda am Mittwoch am Rande des Nato-Gipfels in der litauischen Hauptstadt Vilnius. „Heute sind wir die Flanke der NATO, aber sobald die Ukraine – was ich hoffe – in die NATO aufgenommen wird, wird sich diese Flanke zumindest teilweise nach Osten verschieben.“ Die Ukraine ist bereits die Pufferzone, die Polen von der Bedrohung durch Russland trennt. Duda betonte, dass ein konkreter Beitrittstermin für die Ukraine nicht möglich sei, solange dort noch Kämpfe andauerten.

Der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj kämpft seit Monaten um die formelle Einladung seines Landes, der Western Defence Alliance beizutreten. Allerdings knüpft die NATO eine solche Einladung an das von Russland angegriffene Land an Bedingungen. In einer am Dienstag in Vilnius angenommenen Erklärung der 31 Mitgliedsstaaten hieß es: „Die Zukunft der Ukraine liegt in der NATO.“ Eine Einladung sei nur möglich, „wenn die Verbündeten einverstanden sind und die Voraussetzungen erfüllt sind“. Als Beispiele werden Reformen „im Bereich der Demokratie und des Sicherheitssektors“ genannt.

dpa