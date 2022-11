Giovanni van Bronckhorst von Rangers gefeuert: Was hat zum Abgang des Niederländers bei Ibrox beigetragen? | Fußball Nachrichten

Der Rauswurf von Giovanni van Bronckhorst war nach dem Unentschieden der Rangers vor zwei Wochen in St. Mirren vielleicht unvermeidlich.

Da der Klub vor einer schwierigen Aufgabe steht, Celtics Vorsprung von neun Punkten in der schottischen Premier League zu überholen, und nach der WM-Pause nach einer traurigen Champions-League-Saison kein europäischer Fußball mehr zu erwarten ist, suchen die Rangers nach einem neuen Manager.

Wer auch immer übernimmt, wird viel zu bedenken haben, bevor die Rangers gegen Hibernian wieder in Aktion treten live auf Sky Sports am 15. Dezember.

Hier, Kris Boyd analysiert, was bei den Rangers und dem Holländer schief gelaufen ist…

Rekrutierungsregression

Giovanni van Bronckhorst sagte, er habe mit dem Sportdirektor der Rangers, Ross Wilson, über Transferziele zusammengearbeitet





Rangers ritten auf dem Kamm einer Welle in Richtung Sommer und es gab die Möglichkeit, auf Dingen aufzubauen, die den Club nach vorne brachten.

Allerdings war das Geschäft nicht auf dem Niveau, das ich erwartet hatte. Es war klar, dass drei oder vier Spieler in dieser Startelf gebraucht wurden, und obwohl Geld ausgegeben wurde, glaube ich nicht, dass es gut genug ausgegeben wurde.

Das Sommergeschäft der Rangers Ben Davies – Liverpool



Ridvan Yilmaz – Besiktas



Rabbi Matondo – FC Schalke 04



Antonio Colak – PAOK Saloniki



Tom Lawrence – Derby



Malik Tillman – FC Bayern München (Leihgabe)



John Souttar – Herzen

Ich denke, wenn Sie die Geldsummen der Rangers beschleunigen, müssen es Spieler sein, die garantiert Wirkung erzielen und voll durchstarten – sie dürfen kein Glücksspiel sein.

Ridvan Yilmaz kostete ein paar Millionen und kam in den ersten Monaten nicht einmal in die Nähe des Kaders und ist seitdem immer wieder rein und raus. Ben Davies verlangte auch eine beachtliche Gage und war nicht einer, auf den Van Bronckhorst jede Woche zurückgreifen konnte.

Ridvan Yilmaz war im Juli der siebte und letzte Sommer-Neuzugang der Rangers





Bei einem Spieler wie John Souttar wussten die Rangers, dass Verletzungen ein Problem sein könnten, daher sollte es keine Überraschung sein, dass sie hinten manchmal zu kurz waren.

Auch bei Rabbi Matondo gibt es noch Fragezeichen und Malik Tillman hat zwar blitzschnell gezeigt, was er kann, aber nicht konsequent genug.

Die Verletzung von Tom Lawrence war unglücklich, aber wenn die fehlende Sicht von innen der Grund dafür ist, dass die Dinge nicht gut laufen, dann gibt es größere Probleme, die ich mir zuerst vorgestellt habe.

Nur Antonio Colak ist reingekommen und hat das erforderliche Niveau erreicht, aber vergessen wir nicht, dass er geholt wurde, um Alfredo Morelos voranzutreiben, nicht um Rangers Stürmer Nummer eins zu sein.

Colak hat seit seinem Wechsel zu Rangers 14 Tore in allen Wettbewerben erzielt



Die nächsten beiden Transferfenster sind zwei der größten in der Geschichte der Rangers. Es steht eine entscheidende Zeit bevor, und es ist wichtig, dass die Beteiligten aus dem Geschehenen lernen.

Die Antwort ist nicht mehr, den Kader zu stärken, es müssen Ergänzungen vorgenommen werden, die die Startelf verbessern.

Es müssen einige monumentale Anrufe getätigt werden und es gibt absolut keinen Spielraum für Fehler. Angesichts der Anzahl der Spieler in den letzten sechs Monaten ihrer derzeitigen Verträge muss auch für die nächste Saison eine ernsthafte Vorausplanung vorgenommen werden.

Viele Leute haben über Allan McGregor, Scott Arfield und Steven Davis gesprochen, als sie neue Geschäfte gemacht haben, aber Giovanni ist immer wieder auf sie zurückgekommen, damit Sie alles wissen, was Sie wissen müssen, und dass es ein gutes Geschäft war.

Eine weitere Saison zu gehen, könnte für einige ein Schritt zu weit sein, und wenn man sich die Anzahl der Spieler ansieht, die gehen könnten, müssen Spieler reinkommen.

Ich denke, das Rekrutierungsteam wird seinen Job machen, aber es muss viel besser werden, daran gibt es keinen Zweifel.

Europäische Verlegenheit

Die Rangers verzeichneten die schlechteste Saison in der Geschichte der Champions League





Wenn Sie zurück in den August gehen und die Rangers den PSV besiegten, um sich für die Gruppenphase der Champions League zu qualifizieren, war dies ein großer Schritt nach vorne für den Verein.

Es hätte das Selbstvertrauen innerhalb des Teams gestärkt, zu wissen, dass es nach dem Lauf zum Finale der Europa League unter Van Bronckhorst in Europa konkurrieren kann.

Die Art und Weise dieser sechs Niederlagen in der Gruppenphase hat jedoch zweifellos nicht geholfen und hätte diese positive Einstellung weggewischt.

Mo Salah schoss Liverpool zu einem 7:1-Sieg gegen die Rangers bei Ibrox, als die Mannschaft von Van Bronckhorst jedes Spiel verlor





Das Selbstvertrauen der Spieler war angeschlagen, denn das passiert, wenn man stark verliert.

Wir sollten nicht vergessen, dass das Qualitätsniveau, insbesondere von Liverpool und Napoli, ein Niveau über dem lag, mit dem sie in der letzten Saison konfrontiert waren. Sogar Ajax, der einen der damals besten Spieler der Rangers, Calvin Bassey, in einen Deal im Wert von knapp 23 Millionen Pfund brachte, zeigt, wie groß der Schritt nach oben war.

Es gibt jedoch eine Möglichkeit, Spiele zu verlieren, und wenn Sie in sechs Niederlagen 22 Gegentore kassieren, erhöht das nur den Druck und die Frustration der Fans.

Frust der Fans

In den letzten Wochen haben die Fans ihren Frust über die Spieler und Van Bronckhorst zum Ausdruck gebracht





Bei einem Verein wie den Rangers erwarten die Fans von Ihnen, dass Sie jedes Spiel gewinnen. Geschieht dies jedoch nicht, verlangen sie dennoch ein gewisses Maß an Leistung.

Wenn man sich anschaut, was in Europa und zuletzt in der Liga passiert ist, war klar, dass die Fans nicht bekommen haben, was sie wollten.

Rangers hatten letztes Jahr all das Lob und mussten sich dieses Jahr mit kritischen Menschen auseinandersetzen. Es gehört dazu, bei einem großen Fußballverein zu sein, wenn die Dinge nicht richtig laufen, aber ich glaube nicht, dass sie gut damit umgegangen sind.

Wenn die Anhänger umdrehen und nicht glücklich sind – ich weiß aus der Vergangenheit, dass es extrem schwierig ist, sie zurückzugewinnen, es sei denn, es gibt eine Änderung.

Nur Paul Le Guen und Pedro Caixinha hatten im Vergleich zu Van Bronckhorst eine kürzere Amtszeit als Rangers-Manager





Es ist ein Film, in dem ich mitgewirkt habe, als ich unter Paul Le Guen im Club war. Ich vergleiche nicht die Spieler oder den Trainerstab zwischen heute und damals, sondern was passiert ist, als sich die Dinge zum Schlechten wendeten.

Die einzige Möglichkeit war, eine Änderung vorzunehmen. Giovanni wusste, was die Anforderungen waren, wenn er zu dem Verein zurückkehrte, für den er spielte, und es lässt sich nicht verbergen, dass die Leistungen nicht den von den Fans erwarteten Standards entsprachen.

Verletzungswirkung

Ianis Hagi (links) fehlt seit langem verletzungsbedingt, während John Souttar seit seinem Wechsel nur einmal in der Liga gestartet ist





Es besteht kein Zweifel, dass Van Bronckhorst manchmal aufgrund von Verletzungen nicht in der Lage war, auf seine bevorzugte Startelf zurückzugreifen.

Vor diesem Unentschieden gegen St. Mirren musste er auf Spieler wie Ridvan Yilmaz, Ben Davies und Antonio Colak verzichten.

Dann gibt es diese Langzeitabwesenden wie Filip Helander, Connor Goldson, John Souttar, Ianis Hagi, Nnamdi Ofoborh, Alex Lowry, Tom Lawrence, Fashion Sakala und Kemar Roofe.

Fehlende Spieler dieses Kalibers werden sich natürlich darauf auswirken, wie er sein Team aufstellte, und möglicherweise den Spielstil beeinflussen.

Ich habe eine gewisse Sympathie für Van Bronckhorst. Im Inland hat er bisher nur gegen zwei Klubs verloren – Celtic und St. Johnstone – und er hat in der vergangenen Saison den schottischen Pokal gewonnen und das Finale der Europa League erreicht.

Wenn das Leistungsniveau nachließ, waren die Ergebnisse noch eine Weile in Ordnung, aber als die Ergebnisse auch nachließen, wurde das Problem viel größer.

Die Rangers sehen nicht so fit aus wie in der letzten Saison, und angesichts der vielen Verletzungen müssen vielleicht Fragen darüber gestellt werden, was in dieser Abteilung in Zukunft vor sich geht.

