Giorgia Melonis Rezepte tegen de jeugdkriminalität

De Italiaanse regie reageert met een hart met de hand op het grasachtige gewalst in een jeugdig leven. Fachleute doorkruist een culturele wandeling.

Giorgia Meloni ben Donnerstagabend bij de presentatie van de massa tegen Jugendgewalt. Fabio Frustaci/EPA

Het gesetzesdek werkt met de naam «Caivano». Caivano is de Vorstadt en de Periferie van Neapel, die een elf- en zwolle vrouw van een Horde Jugendlicher vergewaltigt wurden. Deze en andere gerechten hebben Italiaans opgezocht en het thema van de Jugendgewalt in het centrum van de merksamkeit gerückt. Nachdem letzte Woche dann in der Innenstadt von Neapel der 24-jährige Musiker Giovanbattista Cutolo nach einem Streit um einen gestohlenen Motorroller von einem 17-jährigen Jugendlichen erschossen be verward, oorlog das Mass voll. Het moet duidelijk zijn.