Gina Rodriguez sitzt auf dem heißen Stuhl

Das sexy Skandaldrama von ALLBLK hat eine neue Folge und BOSSIP gibt Ihnen einen exklusiven ersten Blick!

Wie bereits berichtet STILLE, eine 8-teilige Drehbuchserie mit Joyful Drake in den Hauptrollen (P Valley & The Quad)Caryn WardRoss (Monogamie, Luzifer)Erika Mena (Liebe & Hip Hop, Opfer)Candice Dillard Bassett (Echte Hausfrauen von Potomac, Die Weihnachtslotterie), und TS Madison (The TS Madison Experience, Zola) und beschreibt sexy und skandalöse Hausfrauen, die GROSSE Geheimnisse bewahren – mit möglicherweise tödlichen Folgen.

Es folgt der Geschichte von Dr. Draya Logan (Joyful Drake), einer erstklassigen Ehe- und Sexualtherapeutin, Fernsehpersönlichkeit und Bestsellerautorin, die eine erfolgreiche Praxis aufgebaut hat, die sich diskret um das Leben ihrer Reichen und Berühmten zwischen den Bettlaken kümmert Klientel. Zusammen mit ihrem vertrauenswürdigen Team, einschließlich ihrer rechten Hand und ihres Sicherheitschefs, bietet Dr. Logan einer Handvoll verheirateter Frauen die einmalige Gelegenheit, ein luxuriöses Penthouse für ihr „Penthouse-Projekt“ zu teilen, wo immer sie können Erforschen Sie ihre Wünsche … und werden Sie möglicherweise zum Thema ihres nächsten Bestsellers.

Diese Damen; Gina Rodriguez, Jordan Vincent und Syleena Gibson haben alle schmutzige kleine Geheimnisse, und diese einmalige Gelegenheit ermöglicht es ihnen, frei am Abgrund zu leben.

Leider bedrohen diese Geheimnisse auch Dr. Logans Existenz, und als eine Leiche gefunden wird, identifiziert die Polizei sie als Hauptverdächtige.

Letzte Woche trafen sich Dr. Logan und Detective Draya wegen ihres Penthouses, in dem ein mysteriöser Mann tot aufgefunden wurde.

Diese Woche ist Gina an der Reihe, auf dem heißen Stuhl zu sitzen.

STILLE FOLGE 102 | „Die Lustprinzipien“

Detective Draya versucht, Informationen aus Gina herauszuholen, während sie tiefer in ihr Netz aus Lügen gerät. Die Detective hat viele Fragen zum Penthouse und dieses Mal hat sie Verstärkung.

„Wir wollen nur mit Ihnen über Ihr Penthouse sprechen“, sagt Draya. ” Und die Leiche, die wir dort gefunden haben“, fügt ihr Partner Detective Dickens hinzu.

Unglücklicherweise ist die Frau des professionellen Baseballspielers Julio Rodriguez unerschütterlich, obwohl die Behörden ihren guten Cop/bad cop-Act fortsetzen.

„Ich habe kein Penthouse, was nun?“ fragt Gina, bevor sie bittet zu gehen. „Ich frage mich nur, wie weit Sie gehen werden, um Ihre schmutzigen kleinen Geheimnisse zu vertuschen“, feuert Detective Dickens zurück.

Werfen Sie unten einen exklusiven Blick darauf.

STILLE, eine ALLBLK-Originalserie, streamt am Donnerstag, den 8. Dezember, eine neue Folge – wirst DU zuschauen???

HUSH wird von Chuck und Bree West und Angela Burt-Murray zusammen mit Brett Dismuke und Nikki Love für ALLBLK als Executive Producer produziert. Die Serie wurde von Angela Burt-Murray, Chazitear und Bree West geschrieben und von Donald Welch und Chazitear inszeniert.