Gina Rodriguez voegt een nieuwe titel toe aan haar cv: mama.

De Iemand geweldig actrice en echtgenoot Joe LoCicero verwelkomden hun eerste kind samen, een jongetje, bevestigde haar vertegenwoordiger Vandaag.

De nieuwe ouders ontmoetten elkaar zes jaar geleden voor het eerst op de set van Gina’s populaire CW-serie Jane de Maagd, toen Joe op hilarische wijze een stripper portretteerde tijdens een aflevering in seizoen twee. Het paar maakte hun debuut op de rode loper in november 2016, toen ze op de pda inpakten Marie Claire’s eerste jaarlijkse Young Women’s Honours Gala.

Twee jaar later stelde Joe de vraag, terwijl Gina later naar E! Nieuws, “Ik zit voor het leven aan die man vast, hij heeft dat zo gemaakt.” Ze bleef echter moeder over de details van het voorstel.

“Ik denk niet dat ik dat ooit ga delen”, zei de Golden Globe-winnaar. “Omdat er maar zo veel dingen zijn die je kunt bezitten als je een publieke figuur wordt, omdat het de zegen en de vloek is, weet je?”